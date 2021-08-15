Котельную без персонала вместо частной ТГК-1 построит Бердск за год
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Котельную без персонала вместо частной ТГК-1 построит Бердск за год

5:15:158/15/2021,Анастасия СолодковаФото: КГУП "Примтеплоэнерго"
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Все иные варианты замены выбывающего из схемы теплоисточника проигрывают. Цена вопроса 843 млн рублей. Для новой котельной муниципальный КБУ нашел место и поддержку регионального правительства.

Современные котельные в корне отличаются от тех, что сейчас работают в Бердске

Чтобы привести в соответствие нормам и требованиям все коммунальное хозяйство Бердска, городу нужно в течение пяти лет освоить не менее 5 млрд рублей. Об этом заявил в интервью «Курьер. Среда. Бердск» директор муниципального Комбината бытовых услуг Анатолий Пронюшкин.

- Речь идет обо всех коммуникациях — канализация, водопровод, тепловые сети. А также об оборудовании, которое находится в котельных - «Новой» и Вега», которые являются основными источниками тепла и горячей воды, - пояснил Пронюшкин.

Кроме того, сейчас в повестке стоит вопрос поиска альтернативного частной котельной ТГК-1 источника теплоснабжения. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2023 году собственники котельной выводят ее из эксплуатации — она уходит из городской системы отопления. Между тем, она дает тепло в третью часть Бердска.

Вариант закольцовки от «веговской» котельной оценивается в 400 млн рублей по ценам трехлетней давности — необходимо проложить трубы диаметров в два раза больше нынешних.
- Если зайдем в эту работу, нам придется перекопать полБердска. Это не тот вариант, за который нужно держаться. Сегодня есть возможность построить одну газовую котельную, - поделился планами директор КБУ, отметив, что идея с сооружением 4-5 котельных, о чем говорили раньше, пока держится в запасе.

По словам Анатолия Пронюшкина, уже присмотрели площадку в районе ул. Химзаводской — после второго железнодорожного переезда за гаражными боксами. Категория земли позволяет построить там котельную. Кроме того, директор КБУ назвал ряд преимуществ:
- Электроэнергия рядом, сети рядом, вода рядом, с газом вопрос можно решить в министерстве ЖКХ и энергетики.

Он напомнил, что сначала город решил взять ТГК-1 в аренду.
- Когда мы приехали в эту частную котельную, я помолодел лет на 30. То, что мы там увидели, похоже на новосибирскую ТЭЦ-2 образца 1991 года. А взяв в аренду мы должны были бы все восстановить, вложив деньги в частную собственность. Минимум 170 млн до начала отопительного сезона. Сейчас в месяц мы собираем оплаты порядка 95-100 млн. Значит, у меня остались бы деньги только на зарплату. Ни налоги, ни поставщикам ресурсов я не смог бы отдать, - прокомментировал Анатолия Пронюшкин.

Тогда решили отказаться от аренды и начали искать место, где можно построить новую городскую котельную на муниципальной земле. Затем КБУ предоставил свои расчеты в мэрию. Цена вопроса 843 млн рублей — от нулевого цикла до запуска котельной.
- С министерством ЖКХ вопрос уже отработан. Мы включены в программу на 2022 по выполнению проекта будущей котельной. Он обойдется примерно в 80 млн рублей. Само строительство при нормальном финансировании займет 10-12 месяцев. Сегодня все отработано — есть поставщики котлов, оборудования, есть легко собираемое здание, есть люди, которые умеют это делать, - констатировал Пронюшкин.

Примечательно, что новая котельная, построенная по современным технологиям, будет работать вообще без персонала, отметил директор КБУ. Достаточно двух-трех дежурных.
- Все работает в автоматическом режиме. Задается температура, оборудование само «скажет», сколько надо задействовать котлов, сколько газа, воды. Это кардинальным образом отличается от того, что есть сейчас в наших котельных. В Германии, например, никогда не занимаются реконструкцией — там строят новое, потому что так надежнее и дешевле. И нам нужна современная котельная, которая окупится лет за 5. Обслуживать будет поставщик оборудования. Нам даже лезть туда не надо, - оценил Пронюшкин.

Чтобы получить финансирование по федеральной программе, необходимо разработать проект.

Напомним, что изначально было несколько вариантов замены частной котельной ТКГ-1, но сейчас в приоритете осталось строительство новой муниципальной котельной.

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От редакции

Такими должны быть все котельные?

Умар, 15 августа 2021 10:27:33
Трезво мыслящий руководитель.
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