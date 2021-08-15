Подросток душил и резал 30-летнего знакомого в машине: Потерпевшему удалось сбежать в Новосибирской области

В Новосибирской области расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщили 15 августа в региональном управлении СКР.
Уголовное дело возбужденного в Усть-Таркском районе в отношении 17-летнего местного жителя по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, 8 августа 2021 года подросток в автомобиле начал душить шнуром своего 30-летнего знакомого. Инцидент произошел в с. Еланка "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений", уточнили в ведомстве. После этого юноша нанес удары ножом по различным частям тела потерпевшему, причинив множественные ранения.
-Однако убийство мужчины не было доведено до конца по независящим от подозреваемого обстоятельствам. Потерпевшему удалось сбежать, злоумышленник скрылся с места преступления, но через непродолжительное время был задержан сотрудниками полиции и доставлен к следователю территориального следственного органа, - рассказали в Следственном комитете.
Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств.