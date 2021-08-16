Управление ЖКХ Бердска следит за городскими дорогами, благоустраивает дворы, является исполнителем национальных проектов и долгосрочных муниципальных программ
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Управление ЖКХ Бердска следит за городскими дорогами, благоустраивает дворы, является исполнителем национальных проектов и долгосрочных муниципальных программ

9:00:028/16/2021Фото: "Курьер.Среда.Бердск"
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Уже третий год муниципальное УЖКХ возглавляет Максим Совбанов, четко и профессионально организуя работу подведомственных учреждений и предприятий, осуществляя контроль за подрядными организациями.

улицы Бердска
Бердск хорошеет, становится все более уютным и комфортным

Дороги — первое, что видят гости города и с чем ежедневно сталкиваются бердчане. Буквально в последнее время силами УЖКХ на средства нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» выполнен капитальный и текущий ремонт на важных участках улиц: Красная Сибирь, Маяковского, Суворова, Лунной, Тимирязева, Энгельса, Дзержинского, Пирогова, Таежной, Морской. Многие горожане уже и забыли, какими разбитыми они были!

Помимо дорожного покрытия значимой стороной дорожного движения и существенным аспектом деятельности управления ЖКХ является безопасность на дорогах. Под контролем муниципального учреждения обустроены и продолжают обустраиваться подходы к пешеходным переходам — на перекрестках, возле школ и детских садов, рядом с жилыми домами, на внутриквартальных проездах. В центре внимания учреждения Максима Совбанова - ремонт тротуаров. И в этом направлении деятельности речь идет об асфальтировании десятков тысяч квадратных метрах.

Без сомнения, выполнение национальных проектов и муниципальных программ существенно улучшило качество дорог в Бердске. Положительно изменилась ситуация в сфере организации содержания и ремонта автодорог. А это в конечном счете влияет на безопасность дорожного движения, на жизнь и благополучие бердчан. Пока, к сожалению, невозможно уйти от ямочного ремонта, чтобы снизить аварийность в условиях ограниченного финансирования. Это вынужденная мера, которая тормозит развитие города. УЖКХ, под руководством Совбанова, стремится заменить «латание дыр» настоящим ремонтом дорог. Делается это через комплексное проектирование и строительство новых современных дорог с тротуарами с привлечением средств нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», и с упором именно на комплексном и всестороннем ремонте. Так в июле 2021 года в Бердске начали реализовывать большой проект: в глобальную реконструкцию вошла ул. Черемушная. Здесь не только поменяют дорожное полотно, но и сделают тротуары, освещение, новую ливневую канализацию.

Качество жизни в современном городе формируют не только дороги, но и дворы, благоустройство которых также находится в ведении УЖКХ. По нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» удалось благоустроить дворы 33 многоквартирных домов в разных районах Бердска — и в Микрорайоне, и в центре города, и в Северном, и в военном городке. Еще четыре многоквартирных дома получили гранты из городского бюджета на благоустройство дворовых территорий. Это ул. Спортивная 11, ул. Лунная, 17, Красная Сибирь, 114, Северный микрорайон, 23.

Обновляется и реконструируется жилой фонд города. Сносом аварийных домов, жители которых уже получили квартиры в новостройках, и ремонтом многоэтажек также занимается УЖКХ под руководством Максима Совбанова. Две сотни многоквартирных домов стало возможным отремонтировать по муниципальной программе капитального ремонта. Продолжает формироваться список заявок на ремонт, а это значит, что уже в ближайшее время жители Бердска почувствуют улучшения.

Как бы ни было тяжело, директор справляется, убеждает, настаивает, как настоящий современный руководитель, к которому необходимо прислушиваться, не мешать. Бердчане видят работу Совбанова и поддерживаю его во всех начинаниях. Благодаря профессионалам-управленцам и высоко квалифицированным рабочим, которые трудятся в МКУ «УЖКХ», Бердск хорошеет, становится все более уютным и комфортным.

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