Два простых упражнения снижают риск смерти онкологических больных

Рак - ведущая причина смерти и инвалидности во всем мире. Однако исследователи считают, что сочетание двух видов упражнений может снизить риск смерти от рака до 25 процентов.
Рак - это общий термин, применяемый к заболеваниям, вызванным неконтролируемым ростом аномальных клеток. Группа болезней характеризуется их способностью выходить из-под контроля, поэтому найти лекарство от рака до сих пор ускользает от многих ученых. Исследователи считают, что, сочетая силовые тренировки с аэробными упражнениями , больные раком могут значительно снизить риск смерти от смертельной болезни, пишет express.co.uk.
Аэробные упражнения - это упражнения, которые ускоряют частоту сердечных сокращений и дыхание, тренируют сердце и легкие и повышают выносливость.
Силовые тренировки помогают наращивать мышечную массу, стимулировать рост костей, снижать уровень сахара в крови и помогают контролировать вес.
Леандро Резенде, профессор кафедры профилактической медицины Медицинской школы Федерального университета Сан-Паулу, отметил, что большая часть существующих исследований по физическим упражнениям и профилактике рака сосредоточена в основном на аэробных упражнениях.
Он объяснил, что упражнения на укрепление, с другой стороны, обычно являются частью тренировок, предназначенных для наращивания мышечной массы и лечения конкретных проблем со здоровьем.
Он сказал: «Физическая активность была связана со снижением риска некоторых видов рака, но было неясно, какие виды упражнений дают наилучшие результаты.
«В нашем исследовании мы обнаружили доказательства того, что силовые тренировки могут не только снизить заболеваемость раком и смертность, но и иметь еще лучший эффект, если они связаны с аэробными упражнениями, такими как ходьба, бег, плавание и езда на велосипеде.
Для анализа Резенде и его команда провели обзор 12 исследований, в которых за период от шести до 25 лет обследовали почти 1,3 миллиона человек.
Они обнаружили, что тренировки с отягощениями, такие как приседания, гребля, планка и силовые тренировки, могут снизить риск смерти от рака до 14 процентов.
При сочетании этого упражнения с аэробными упражнениями риск смерти еще больше снижается до 28 процентов.
Команда также отметила, что тренировки два раза в неделю могут полностью защитить от рака.
Результаты подтвердили исследование 2016 года, в котором было обнаружено, что люди с самым высоким уровнем физической активности имели более низкие показатели рака пищевода, легких, почек, толстой кишки, головы и шеи, прямой кишки, мочевого пузыря и груди по сравнению с людьми с более низким уровнем физической активности. уровни фитнеса.
Резенде подтвердил рекомендации Всемирной организации здравоохранения по регулярным аэробным упражнениям для взрослых, которые включают 150-300 минут умеренно интенсивных упражнений в неделю, 75-150 минут интенсивных упражнений или их эквивалентную комбинацию и укрепляющие упражнения два раза в неделю.
Резенде добавил: «Рекомендации ВОЗ по еженедельным упражнениям основаны на ряде преимуществ для здоровья от физической активности, и наш обзор литературы показал, что снижение риска смерти от рака является еще одним преимуществом.
«Четыре года назад мы провели исследование, которое связывало силовые тренировки со снижением риска рака.
«Тем временем были опубликованы другие исследования, и мы подумали, что было бы интересно провести систематический обзор этой литературы, чтобы оценить все доказательства этой взаимосвязи.
«Однако мы пошли дальше, чтобы показать, что преимущества упражнений для укрепления мышц с точки зрения снижения заболеваемости раком и смертности могут быть увеличены, если они сочетаются с аэробными упражнениями».
Каждый вид рака обычно называют в честь клеток, в которых он возникает.
Возникновение рака обычно начинается с одиночной опухоли в определенной области тела. Если опухоль не удалена, рак может распространяться в близлежащие органы, а также в места, находящиеся далеко от источника.
Процесс распространения рака по телу известен как метастазирование, поэтому болезнь так трудно вылечить.
Хотя симптомы рака будут различаться в зависимости от того, какая часть тела поражена, клиника Мэйо перечисляет некоторые общие признаки, связанные с заболеванием:
Шишка или область утолщения, которая может ощущаться под кожей.
Изменения веса. Изменения
кожи, такие как пожелтение. потемнение или покраснение кожи.
Изменения в испражнениях или мочевом пузыре.
Постоянный кашель и затрудненное дыхание.
Затрудненное глотание.
Стойкая, необъяснимая лихорадка или ночная потливость.