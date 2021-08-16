17 августа - День трейдера 2021: умным парням и девушкам прикольные поздравления

Пусть 17 августа День трейдера празднуется неофициально, тем не менее, все российское биржевое сообщество приветствует своих торговых представителей в этот день. Дата выбрана не случайно, а связана с памятным для многих событием — массовым обвалом рубля и скачком доллара в 1998 году, который случился именно 17 августа. И в этот трагичный день трейдеры не сдались, они с надежной смотрели в будущее и строили благоприятные прогнозы.
Правильная оценка трейдерами политических решений, анализ рынка и экономики позволяют грамотно вести управление финансовой составляющей и частным, и государственным структурам. А все потому, что эти талантливые люди производят какие-то загадочные расчеты, в результате чего заключают выгодные биржевые сделки. Честь и хвала стратегам-аналитикам.
Наш трейдер — он же аналитик.
От рисков нас он избавитель.
Все просчитает, даст прогноз,
Когда падение, где рост.
Все благодарны мы ему
И с ним мы не пойдем ко дну.
И потому — счастья, здоровья
Желаем от души ему.
Чтоб благоденствие создать
Всем дальновидным нужно стать.
***
Трейдер — слово непростое
И известное не всем,
Но с уверенным настроем
Труд вершишь ты без проблем!
Пусть везёт тебе на бирже,
Всё сбывается на пять,
Чтоб успехи ещё ближе
Умудрялись подлетать!
С Днем трейдера приветствую тебя!
Прекрасный праздник пусть добавит
Любви, удачи, радости сполна,
И это счастьем ласковым приправит.
Пускай в работе будет все окей,
Зарплата только возрастает.
В душе всегда становится светлей,
И бодрость никогда не убывает.
***
С Днем трейдера примите
Сегодня поздравления,
Желаю в деле вашем
Успехов, продвижения.
Успешными пусть будут
Всегда пусть сделки ваши,
А дом любимый будет
Всегда пусть полной чашей.
Партнеры не подводят
Пусть никогда в работе,
И в радость будут вам
Нелегкие заботы.
***
Желаю нашим трейдерам удачи,
Чтобы с каждым днем и каждым годом
Финансовые цели, все задачи
Решались, чтоб росли в стране доходы!
Оценка экономики, расчеты —
У вас всегда есть тысячи забот!
Пускай вас ждут в карьере только взлеты,
Чтоб рос все время личный ваш доход!
Источник: pozdravok.ru