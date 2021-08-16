Ученые требуют создать вакцину против ковида на растительной основе
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Ученые требуют создать вакцину против ковида на растительной основе

1:00:488/16/2021Фото: pxfuel.com
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Вакцины на растительной основе, как правило, вызывают более сильный иммунный ответ, чем вакцины, полученные другими способами.

лаборатория
Исследователи во всем мире продолжают искать новые способы вакцинации людей от аналогичных инфекций, поскольку похоже, что это будет не последняя пандемия
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Пара исследователей из Университета Лаваль в Квебеке утверждают, что необходимо приложить больше усилий для разработки вакцин на растительной основе. Хьюг Фаустер-Бовендо и Гэри Кобингер опубликовали статью «Перспектива» в журнале Science, в которой подчеркиваются преимущества вакцин на растительной основе и предлагаются способы их производства.

По мере того как мир продолжает бороться с вирусом SARS-CoV-2, исследователи во всем мире продолжают искать новые способы вакцинации людей от аналогичных инфекций, поскольку похоже, что это будет не последняя пандемия. В рамках этих усилий некоторые специалисты в этой области начали искать альтернативные типы вакцин. В своей статье Фаустер-Бовендо и Кобингер предполагают, что разработка вакцин на растительной основе может быть очень хорошим подходом, пишет medicalxpress.com.

Вакцины обычно производятся в бактериальных или эукариотических системах, и они оказались очень эффективными. Однако у них высокие производственные затраты. Авторы предполагают, что вакцины на растительной основе будут намного дешевле в производстве, а также могут иметь ряд других преимуществ.

Во-первых, вакцины на растительной основе потребуют гораздо меньше ресурсов. Вместо биореакторов вакцины можно было бы выращивать на полях, например, на сельскохозяйственных культурах. Еще одно преимущество заключается в самой природе растений - они не могут быть инфицированы теми типами патогенов человека, которые вызывают потребность в вакцинах. Кроме того, предыдущие исследования показали, что вакцины на растительной основе, как правило, вызывают более сильный иммунный ответ, чем вакцины, полученные другими способами. А вакцины на растительной основе имеют более высокий выход, чем другие методы. И, наконец, в некоторых случаях вакцины на растительной основе можно вводить непосредственно в качестве пищевого продукта без необходимости извлечения или обработки.

Авторы отмечают, что создание вакцин на растительной основе не является чем-то необычным; есть один, который в настоящее время производится и используется для лечения болезни Гоше. Кроме того, незадолго до начала пандемии вакцина против гриппа на растительной основе прошла фазу III клинических испытаний с многообещающими результатами. И прямо сейчас одна команда работает над растительной вакциной от COVID-19. Они предполагают, что правительственным регулирующим органам во всем мире необходимо лучше ознакомиться с преимуществами вакцин на растительной основе, чтобы можно было написать руководящие принципы для продвижения такого подхода, если вакцины на основе растений когда-либо станут новым стандартом.

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