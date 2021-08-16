Ученые требуют создать вакцину против ковида на растительной основе

Пара исследователей из Университета Лаваль в Квебеке утверждают, что необходимо приложить больше усилий для разработки вакцин на растительной основе. Хьюг Фаустер-Бовендо и Гэри Кобингер опубликовали статью «Перспектива» в журнале Science, в которой подчеркиваются преимущества вакцин на растительной основе и предлагаются способы их производства.
По мере того как мир продолжает бороться с вирусом SARS-CoV-2, исследователи во всем мире продолжают искать новые способы вакцинации людей от аналогичных инфекций, поскольку похоже, что это будет не последняя пандемия. В рамках этих усилий некоторые специалисты в этой области начали искать альтернативные типы вакцин. В своей статье Фаустер-Бовендо и Кобингер предполагают, что разработка вакцин на растительной основе может быть очень хорошим подходом, пишет medicalxpress.com.
Вакцины обычно производятся в бактериальных или эукариотических системах, и они оказались очень эффективными. Однако у них высокие производственные затраты. Авторы предполагают, что вакцины на растительной основе будут намного дешевле в производстве, а также могут иметь ряд других преимуществ.
Во-первых, вакцины на растительной основе потребуют гораздо меньше ресурсов. Вместо биореакторов вакцины можно было бы выращивать на полях, например, на сельскохозяйственных культурах. Еще одно преимущество заключается в самой природе растений - они не могут быть инфицированы теми типами патогенов человека, которые вызывают потребность в вакцинах. Кроме того, предыдущие исследования показали, что вакцины на растительной основе, как правило, вызывают более сильный иммунный ответ, чем вакцины, полученные другими способами. А вакцины на растительной основе имеют более высокий выход, чем другие методы. И, наконец, в некоторых случаях вакцины на растительной основе можно вводить непосредственно в качестве пищевого продукта без необходимости извлечения или обработки.
Авторы отмечают, что создание вакцин на растительной основе не является чем-то необычным; есть один, который в настоящее время производится и используется для лечения болезни Гоше. Кроме того, незадолго до начала пандемии вакцина против гриппа на растительной основе прошла фазу III клинических испытаний с многообещающими результатами. И прямо сейчас одна команда работает над растительной вакциной от COVID-19. Они предполагают, что правительственным регулирующим органам во всем мире необходимо лучше ознакомиться с преимуществами вакцин на растительной основе, чтобы можно было написать руководящие принципы для продвижения такого подхода, если вакцины на основе растений когда-либо станут новым стандартом.