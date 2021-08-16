Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 августа 2021 в России и мире

• День малинового варенья
• День Джокера
• День чуда-своими-руками
• День памяти Элвиса Пресли
• Международный день «Помашите в камеру наблюдения» (International Wave at the Surveillance Cameras Day)
• День памяти преподобных Исаакия, Далмата и Фавста
• День памяти преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца
• Католический праздник святого Стефана Венгерского (Feast of Saint Stephen Of Hungary)
• День «Настоящая любовь навсегда» (True Love Forever Day)
• День рома (National Rum Day) - США
• День защиты детей - Парагвай
• День рассказывания анекдотов (National Tell A Joke Day) - США
• Новый год Парси (Parsi New Year) - Индия
• День открытия (Discovery Day) - Канада
• Сиенское Палио (Palio di Siena) - Италия
• День американских горок (National Roller Coaster Day) - США
• День воздушно-десантных войск (National Airborne Day) - США
• День возрождения республики (Restoration Day) - Доминикана
• День памяти генерала Сан-Мартина - Аргентина
• День мира (Wan Santiphap Thai) - Таиланд
• День битвы при Беннингтоне (Bennington Battle Day) - США
• Праздник огня «Даймондзи» (Gozan no Okuribi) - Япония
• День колбасок «Братвурст» (National Bratwurst Day) - США
• День капкейка (Cupcake Day) - Австралия
• День «Оставайся дома с детьми» (Stay Home with Your Kids Day) - США
• День сердец в Амстердаме (Hartjesdag) - Нидерланды
• Именины у Антона, Исаакия, Николая, Вячеслава, Ивана, Кузьмы
• Антон Вихревей (Исаакий Малинник)
Важные даты
1930 создан первый звуковой цветной мультфильм.
1941 в СССР издан приказ № 270, в котором давалось чёткое определение, кого из военнослужащих Красной армии считать предателями Родины.
1945 в Москве между СССР и Польшей подписан договор о советско-польской границе, в основу которой была положена «линия Керзона», предложенная ещё в 1919–1920 годах.
1954 вышел в свет первый выпуск журнала «Sports Illustrated».
1956 в СССР принято постановление об орошении и освоении целинных земель.
1976 на большой экран вышла кинокомедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».
1992 сборная России по футболу провела первый матч в своей новейшей истории. В Москве российские футболисты одержали победу над сборной Мексики 2:0.
1996 после года плена экипаж В. Шарпатова, принудительно посаженного на аэродром вблизи города Кандагар в Афганистане, совершил побег на своём самолёте.
2006 в русской Википедии появилась юбилейная 100 000-я статья.
2009 авиакатастрофа в Подмосковье. Во время тренировочного полёта перед авиасалоном МАКС-2009 в районе аэродрома Раменское столкнулись и разбились 2 самолёта Су-27 эскадрильи «Русские Витязи». Погиб командир эскадрильи Игорь Валентинович Ткаченко.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend