Пять невероятных преимуществ ромашкового чая для здоровья

Ромашка - одна из старейших лекарственных трав, известных человеку. Хотя этим именем иногда называют многие похожие на маргаритки растения, со словом ромашка обычно ассоциируются две разновидности. Немецкая ромашка ( Matricaria recutita ) или душистый майвейн - это ароматное цветущее растение, произрастающее в Восточной и Южной Европе , а римская ромашка ( Chamaemelum nobile ), ее более короткий, но не менее ароматный родственник, родом из Западной Европы.
Оба вида имеют долгую историю использования в народной и традиционной медицине в качестве средств от различных недугов. Например, немецкая ромашка когда-то использовалась древними целителями для лечения метеоризма, колик, истерии и перемежающейся лихорадки. Римская ромашка была популярным средством от головных болей , простуды, гриппа и заболеваний желудка. По сей день оба вида используются для приготовления успокаивающих травяных чаев или тизана, пишет food.news.
Помимо универсальности, еще одним преимуществом этих трав перед обычными лекарствами является их отсутствие привыкания. Благодаря мягкому седативному эффекту ромашка римская и ромашка немецкая (в виде настоев) часто используются для снятия беспокойства . По сравнению с популярными лекарствами от тревожности, такими как ксанакс и валиум, ромашковый чай не вызывает сильного привыкания и не вызывает никаких нежелательных побочных эффектов.
Исследователи также обнаружили, что ромашковый чай обладает множеством других преимуществ. Вот некоторые из них.
5 полезных свойств ромашкового чая, подтвержденных наукой
Сегодня многие натуральные продукты для здоровья содержат ромашку римскую или ромашку немецкую. Ромашковый чай изготавливается из сухих цветов этих двух сортов ромашки. Добавки (капсулы), содержащие экстракты этих двух трав, являются популярными натуральными снотворными. Масло ромашки, которое получают из их цветков, используют для ароматерапии или в качестве местного средства от проблем с кожей и пищеварением, проблем со сном, болезненных состояний и психических расстройств, таких как тревога и депрессия.
Хотя римская и немецкая ромашки обладают схожими преимуществами, их внешний вид и химический состав немного различаются. Немецкая ромашка, например, содержит большее количество активного вещества, хамазулена, который является наиболее изученным компонентом ромашки. Хамазулен отвечает за характерный синий цвет немецкой ромашки и, как говорят, обладает противоаллергическими и противовоспалительными свойствами . Из-за этого в большинстве исследований о пользе ромашки используется ромашка немецкая, а не римская.
Вот некоторые из важных открытий о пользе немецкой ромашки :
Помогает уменьшить воспаление
Воспаление - естественная часть иммунного ответа вашего организма. Но когда он сохраняется в течение месяцев или даже лет, он может повредить ваши ткани и органы и повысить риск многих серьезных заболеваний. Хроническое воспаление может быть вызвано невылеченной инфекцией или травмой , а также аутоиммунным заболеванием.
Если у вас диагностировано хроническое воспаление, пить чай из ромашки значительно поможет. Исследования показали, что ромашка содержит множество противовоспалительных соединений, которые могут помочь отключить провоспалительные механизмы в организме. Одними из наиболее хорошо изученных противовоспалительных средств, присутствующих в ромашке, являются хамазулен, апигенин и лютеолин.
Помогает лечить или предотвращать рак
Употребление ромашкового чая также может помочь вам избежать рак. Фактически, несколько исследований рекомендуют пить этот успокаивающий травяной чай больным раком. Согласно одному из таких исследований, апигенин в ромашке является эффективным противораковым средством . Было обнаружено, что апигенин останавливает рост и распространение различных видов рака человека, вызывая апоптоз и аутофагию, нарушая клеточный цикл и стимулируя иммунный ответ.
В отчете исследователей из Университета Кейс Вестерн Резерв в Огайо также отмечалось, что, несмотря на токсическое воздействие на раковые клетки, апигенин из ромашки не причиняет вреда здоровым клеткам . Это делает ромашку безопасной и многообещающей альтернативой химиотерапевтическим препаратам.
Помогает снизить уровень сахара в крови
Согласно исследованию британских и японских исследователей, ромашка может помочь защитить от высокого уровня сахара в крови и диабетических осложнений благодаря действию двух соединений, а именно эскулетина и кверцетина. Эскулетин может остановить рост уровня сахара в крови, подавляя фермент, называемый сахарозой, который отвечает за расщепление сахарозы из пищи на глюкозу и фруктозу.
Между тем было показано, что кверцетин в ромашке мешает всасыванию глюкозы в кишечнике , стимулирует секрецию инсулина и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Вместе с другими соединениями ромашки, такими как умбеллиферон, эскулетин и лютеолин, кверцетин также предотвращает накопление сорбита, сахарного спирта, содержащегося в естественно сладких продуктах, в красных кровяных тельцах.
Помогает предотвратить остеопороз у пожилых женщин.
Остеопороз - это заболевание, при котором наблюдается потеря плотности костей. У женщин риск развития остеопороза выше, чем у мужчин из-за гормональных изменений, которые происходят во время менопаузы. В частности, в этот период резко снижается уровень эстрогена у женщин. Это снижение приводит к ускоренной потере костной массы, поскольку эстроген стимулирует активность клеток (остеобластов), ответственных за образование костей.
Но питье ромашкового чая может помочь предотвратить резкую потерю костей, вызванную падением уровня эстрогена. Согласно исследованию греческих исследователей, ромашка может стимулировать дифференциацию и минерализацию остеобластов даже без эстрогена. Это говорит о том, что употребление ромашкового чая может помочь защитить женщин в период менопаузы от быстрой потери костной массы.
Это помогает уменьшить беспокойство и депрессию и способствует спокойному сну.
Ромашковый чай известен своей способностью уменьшать беспокойство и способствовать расслаблению. Исследования показали, что апигенин оказывает успокаивающее действие на ромашку, связываясь с определенными рецепторами в головном мозге, замедляя активность центральной нервной системы. Это действие помогает людям расслабиться. Исследование, проведенное американскими учеными, также показало, что ромашка приносит пользу людям, страдающим тревожной депрессией .
Кроме того, было доказано, что употребление ромашкового чая улучшает качество сна. В квазиэкспериментальном клиническом исследовании иранские исследователи обнаружили, что седативные свойства ромашки помогают пожилым пациентам в домах престарелых лучше спать . Если вы планируете использовать ромашку в качестве снотворного, сертифицированный специалист по сну доктор Майкл Бреус рекомендует пить ромашковый чай за 45 минут до сна .
Ромашка - невероятно универсальная и мощная трава, которая обещает широкий спектр преимуществ для здоровья. Попробуйте регулярно пить ромашковый чай и убедитесь в чудесном действии этого успокаивающего напитка.