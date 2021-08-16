Фреска с изображением героев футбола Рахима Стерлинга, Люка Шоу и Джордана Пикфорда появилась в Лондоне

В Лондоне появилась огромная фреска с изображением трех главных любимых футбольных героев Англии, Рахима Стерлинга, Люка Шоу и Джордана Пикфорда. Работы трех звезд чемпионата Европы по футболу выполнены в более чем 55 цветах, и на их создание ушло 73 часа 45 минут.
Открыт возле стадиона Тоттенхэм Хотспур возле стадиона Тоттенхэм Хотспур в ознаменование нового сезона Премьер-лиги. Согласно опросу 2000 футбольных фанатов, футболисты были названы своими любимыми игроками из подвигов сборной Англии на ЕВРО-2020, пишет express.co.uk.
Первое место занял Рахим Стерлинг, за ним следуют Люк Шоу и Джордан Пикфорд.
Новая звезда «Манчестер Сити» Джек Грилиш занял четвертое место, а в первую десятку также вошли выносливый дуэт центральных полузащитников, игрок «Вест Хэма» Деклан Райс и Калвин Филлипс из «Лидс Юнайтед».
Исследование Sky Q также показало, что просмотр игры дома по телевизору более популярен, чем просмотр в пабе.
И более двух третей считают, что стандарты игры на высшем уровне являются лучшими из когда-либо существовавших.
Почти половина (45 процентов) британских футбольных фанатов настолько любят эту игру, что «не знают, что бы они делали» без нее.
И пятая часть фанатов не может насытиться этим, просматривая более десяти матчей в месяц.
Хотя есть и верная когорта фанатов (18 процентов), которые настроятся только для того, чтобы посмотреть, как играет их любимая команда.
Sky Q заказала исследование и фотообои, чтобы впервые начать освещение Премьер-лиги в Ultra HDR.
Бристольский уличный художник Джоди Томас, создавший фреску, сказал: «Этим летом мы увидели, как футбол обладает фантастической силой объединять людей - делиться страстью друг друга к спорту - это действительно особенное дело.
«Наблюдать за тем, как фанаты сближаются с любимыми игроками страны через мою последнюю фреску для Sky Q, было потрясающе».
Исследование, проведенное через OnePoll, также выявило самых харизматичных игроков, которые пинали мяч в высшем дивизионе - во главе списка стоит подвижный француз Эрик Кантона.
Пол Гаскойн занял второе место в списке, а недавно вышедший на пенсию нападающий Питер Крауч занял третье место.
Криштиану Роналду, Алан Ширер и Рой Кин также вошли в десятку лучших.
Это была не единственная награда, которую возглавил португальская звезда Роналду - он был назван лидером списка «лучших игроков ВСЕГДА» Премьер-лиги.
Он обогнал Тьерри Анри, заняв второе место, за ним последовали Алан Ширер, Дэвид Бекхэм и Эрик Кантона.
Освещение Премьер-лиги начинается с того, что «Арсенал» находится в Брентфорде, и Фрейзер Стирлинг из Sky сказал: «От реалистичной фрески лучших игроков лиги на улицах Тоттенхэма до прямой трансляции Премьер-лиги в HDR на Sky Q, мы приближаем вас к действию ".
ТОП-10 ЛЮБИМЫХ ФАНАТОВ АНГЛИЙСКИХ ИГРОКОВ ЕВРО-2020:
Рахим Стерлинг
Люк Шоу
Джордан Пикфорд
Джек Грилиш
Гарри Магуайр
Гарри Кейн
Букайо Сака
Калвин Филлипс
Деклан Райс
Маркус Рэшфорд
ТОП-10 ИГРОКОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ ВСЕ ВРЕМЕНИ:
Криштиану Роналду
Тьерри Анри
Алан Ширер
Дэвид Бекхэм
Эрик Кантона
Питер Шмейхель
Стивен Джеррард
Кевин де Брюйн
Райан Гиггз
Уэйн Руни
ТОП-10 САМЫХ ХАРИЗМАТИЧЕСКИХ И ИНТЕРЕСНЫХ ИГРОКОВ И МЕНЕДЖЕРОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ ВСЕ ВРЕМЕНИ:
Эрик Кантона
Гарри Реднапп
Поль Гаскойн
Алекс Фергюсон
Питер Крауч
Дэвид Бекхэм
Юрген Клопп
Тьерри Анри
Криштиану Роналду
Алан Ширер