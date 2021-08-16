По народным приметам 16 августа на Вихровея категорически запрещено работать, особенно женщинам – иначе ждет бедность

В народном календаре сегодня, 16 августа, отмечается Вихровей, Малинник или Орешник. А церковном календаре сегодня день памяти святого Антония Римлянина. Родился и вырос он в зажиточной семье время в 12 веке, с детства был воспитан в православной христианской вере. В возрасте 17 лет будущий игумен чудотворец принял постриг в монахи и около 20 лет прожил среди монахов. Латиняне, осуществляя гонения на христиан, разогнали скит, Антонию пришлось целый год провести в молитве и строгом посте на большом камне, который лежал на пустынном берегу моря. Однажды во время сильного урагана камень вместе с Антонием унесло в море, а когда всё успокоилось, он очутился в селе Волховском около Новгорода. Там Антоний обосновался, построил каменный монастырь, который стоит на том месте по сей день, стал игуменом этого монастыря и умер в возрасте 79 лет. Позже у его могилы стали происходить чудесные исцеления от очень тяжелых и казалось бы неизлечимых заболеваний. После обретения его мощей люди заметили, что они остались нетленными, после чего православная церковь канонизировала святого.
Традиции и запреты на 16 августа
Люди считали, что с этого дня можно ожидать сильных ветров с завихрениями, а потому день и стали называть Вихровеем. Спать долго сегодня строго запрещалось, как и лениться. Полагалось как можно больше сделать дел. Это помогало обеспечить будущий год благополучным.
Главная традиция данного праздника касалась жилья. Сегодня дом нужно было ассоциировать со своим кошельком, а потому женщинам в этот день строго запрещалось заниматься своими привычными делами по наведению уюта и уборки. Строго запрещалось убираться, вытирать пыль, подметать пол и выносить мусор, я чтобы семейный бюджет не опустел и не стал "чистым".
Мужчины в этот день, если позволяла погода, отправлялись на полевые работы, поскольку в это время положено было заниматься посевом озимых культур.
Женщине собирали детей и пожилых членов семьи и отправлялись семьей в лес за малиной и черемухой. Считалась, что собранная сегодня малина является исключительно сладкой и особо целебной, поэтому её старались собрать как можно больше и заготовить варенье на зиму.
Категорически запрещалось есть собранную малину в одиночестве, поскольку это могло привести к разорению или болезням. Варили варенье, а потом вечером всей семьёй пили чай с этим лакомством. Черемуху тоже не обходили вниманием, потому как она обладала очень целебными свойствами. Из неё также варили варенье либо засушивали ягоду, а потом её перемалывали вместе с косточкой.
Очень благоприятным в этот день считалось играть свадьбу. Верили, что брак, заключенный сегодня будет крепким и счастливым. А рожденные в этот день девочки были очень темпераментными, про таких говорили "не девка, а огонь".
Сегодня старались провести день в согласии и мире, поскольку если начать выяснять отношения, то конфликт мог разгореться в огромный скандал.