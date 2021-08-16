Талибы подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле
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Талибы подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле

8:21:118/16/2021Фото: AP Photo/Gulabuddin Amiri
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Теперь столица Афганистан полностью занята.

В движении "Талибан" уже объявили о переходе под ответственность его подразделений охраны дворца

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа установило свой флаг над президентским дворцом в Кабуле. Теперь столица Афганистан полностью занята, пишет телеканал Al Jazeera.

Телестанция транслировала кадры из резиденции бежавшего президента Ашрафа Гани, на которых командиры талибов в окружении многочисленных вооруженных бойцов позировали в дворцовых залах, в том числе кабинете главы государства, празднуя победу. Один из их лидеров сообщил каналу, что приход в столицу "не вызвал возражений с американской стороны". Более того, он утверждал, что движение согласовывало размещение своих формирований в некоторых районах Кабула с американцами, избегая мест и объектов, "принадлежащих силам США".

В движении "Талибан" уже объявили о переходе под ответственность его подразделений охраны дворца. Кроме того, в движении заявили об установлении полного контроля над всеми столичными госучреждениями, а также об организации ночного патрулирования города. Талибы, по данным Al Arabiya, в частности, заняли здание гостелевидения, в прямом эфире которого призывают жителей "к спокойствию". Сообщается также, что в настоящее время в Кабул продолжают стягиваться их вооруженные отряды из других провинций страны.

При этом на улицах города периодически слышна стрельба, в том числе применяется тяжелое вооружение, а также взрывы, однако точно понять, что происходит, не возможно, так как "выходить из дома нежелательно".

Напомним, талибы вошли в Кабул без боя в воскресенье и начали занимать оставленные правительственными силами госучреждения и полицейские участки. Сообщалось о спорадических стычках в пригородах столицы и ранении в них нескольких десятков человек, однако о погибших непосредственно в перестрелках с наступавшими до сих пор информации не поступало. Президент Гани покинул страну и, по последним данным Al Jazeera, сославшейся на его охранника, мог вместе с супругой, главой его администрации и советником по нацбезопасности направиться в Ташкент.

Ранее и.о. главы МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил о введении в главном городе страны комендантского часа начиная с 21:00 по местному времени (19:30 мск) с целью пресечения провокаций и обеспечения безопасности жителей столицы. Многие диппредставительства проводят эвакуацию персонала и своих граждан, однако талибы уже поспешили заверить всех иностранцев, что не будут представлять для них угрозу, дав гарантии полной безопасности.

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