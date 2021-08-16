Почему животные могут бегать быстрее людей, объяснили ученые
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Почему животные могут бегать быстрее людей, объяснили ученые

8:34:138/16/2021Фото: pixabay
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Научные сотрудники придумали биомеханическую модель, в которой есть более 40 различных параметров. Все они относятся к строению тела, геометрии и балансу сил, влияющие на организм.

Скорость передвижения ограничивается за счет сопротивления воздуха и инерции, которая повышается пропорционально массе тела

Исследователи из Штутгартского университета рассказали, почему человек никогда не сможет обогнать определенных животных. Для этого научные сотрудники придумали биомеханическую модель, в которой есть более 40 различных параметров. Все они относятся к строению тела, геометрии и балансу сил, влияющие на организм.

В Journal of Theoretical Biology опубликовано исследование, в котором говорится, что скорость передвижения ограничивается за счет сопротивления воздуха и инерции, которая повышается пропорционально массе тела. Во время эксперимента выяснилось, что у животных, чьи тела размещены параллельно земле, более гибкие позвоночники. Благодаря этому они и бегают быстрее людей.

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