Почему животные могут бегать быстрее людей, объяснили ученые

Исследователи из Штутгартского университета рассказали, почему человек никогда не сможет обогнать определенных животных. Для этого научные сотрудники придумали биомеханическую модель, в которой есть более 40 различных параметров. Все они относятся к строению тела, геометрии и балансу сил, влияющие на организм.
В Journal of Theoretical Biology опубликовано исследование, в котором говорится, что скорость передвижения ограничивается за счет сопротивления воздуха и инерции, которая повышается пропорционально массе тела. Во время эксперимента выяснилось, что у животных, чьи тела размещены параллельно земле, более гибкие позвоночники. Благодаря этому они и бегают быстрее людей.