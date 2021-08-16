Можно ли работать в огороде и посещать кладбище 16 августа на день Чудотворца Антония Римлянина?
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Можно ли работать в огороде и посещать кладбище 16 августа на день Чудотворца Антония Римлянина?

11:40:348/16/2021Фото: pxhere
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У его могилы стали происходить невероятные исцеления от тяжелых заболеваний. Его мощи были подняты из земли и люди увидели, что они нетленны и источают аромат. После этого церковь канонизировала Антония. 

свекла
Сегодня существовали свои традиции

16 августа каждый год церковь вспоминает и празднует Антония Римлянина, Новгородского игумена, которого после смерти стали называть чудотворцем. Он действительно прибыл в Россию из Рима довольно чудесным образом. Он жил в Риме монахом, но однажды на их скит налетели латиняне, которые осуществляли гонения на христиан (а Антоний был сыном православных христиан и был воспитан в этой вере). Антония пришлось искать укрытия на пустынном морском берегу. Там он нашел большой валун и на нем прожил целый год, проводя время в посте и молитве. Однажды налетевший сильный ветер оторвал камень и унес его вместе с Антонием в море, а выбросил их у Новгорода. Тут и остался выходец Рима и обрел свой второй дом.

На протяжении более чем 900 лет стоит у Новгорода построенный им каменный Антониев монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, а после его кончины в 79 лет у его могилы стали происходить невероятные исцеления от тяжелых заболеваний. Его мощи были подняты из земли и люди увидели, что они нетленны и источают аромат. После этого церковь канонизировала Антония.

В этот день церковь не установила специальных запретов: можно работать и устраивать поминки. Но в народе всегда складываются свои традиции и запреты. Самый главный запрет касался сегодня уборки в доме. Сегодня дом нужно было ассоциировать с кошельком, а потому нельзя было его вычищать - вытирать пыль, мыть и выметать полы.

Однако, лениться сегодня строго запрещалось, если вы хотели на будущий год, чтобы было благополучие с вами. Вставали рано утром, интенсивно собирали и заготавливали урожай. Чем больше работали в огороде, тем урожайнее будет следующий год. Свободное время обязательно посвящали сбору малины в лесу и черемухи. Ягоды сегодня были очень сладкими и особенно целебными.

Если вы собираетесь на кладбище, помните, что усопшим нужна только наша молитва, а потому желательно сначала зайти в храм и помолиться, а потом отправиться к месту захоронения, чтобы убраться там.

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