Названо новое число зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 16 августа
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16.08
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Названо новое число зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 16 августа

8:37:478/16/2021Фото: Минздрав НСО
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Всего в городе зарегистрировано 2219 случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус убивает
Сюжет: Третья волна коронавируса
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По данным оперативного штаба на 16 августа в Бердске под медицинским наблюдением находится 710 жителей. За прошедшие сутки в городе взято лишь 100 тестов ан вирус. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии - 2 070 человек. На сегодняшний день выявлено 7 новых пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего в городе зарегистрировано 2219 случаев коронавирусной инфекции.

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