Как восстановить организм после коронавируса - проверенные советы от Роспотребнадзора
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как восстановить организм после коронавируса - проверенные советы от Роспотребнадзора

8:43:268/16/2021
0

Многие переболевшие теряют мышечную массу, белок, поэтому нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов.

Борьба с коронавирусом в России продолжается

Руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова рассказала «РИА Новости», как восстановить организм после перенесенного коронавируса. Важным правилом является сбалансированное питание и употребление витамина D.

- Многие переболевшие теряют мышечную массу, белок, поэтому нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов, — объяснила Омарова.

Также для восстановления организма после болезни нужно вернуться к привычному режиму сна и бодрствования, спорту, а для восстановления легких — петь протяжные народные песни на выдохе.

Напомним, массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала в январе 2021 года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации граждан из «групп риска». В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса — «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».

Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Трагедия в Турции: 35 людей погибли на яхте в один миг
В ГД сказали, кто в МВД прикрывал главу ГИБДД Ставрополья
Медведь растерзал 26-летнюю на глазах у друзей
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Россиянин ловил медуз и мгновенно умер на глазах у своего сына
Медведь растерзал 26-летнюю на глазах у всех
Жуткая трагедия: в Москве сорвался лифт с людьми
Россиянин раскрыл главные схемы обмана на рынках в Крыму
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Сбившая насмерть детей сделала громкое заявление
3 детей остались сиротами: умерла красавица Елена Мормоль
советывосстановлениелегкиекоронавирус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНазвано новое число зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 16 августа
8:37:47 8/16/2021
Названо новое число зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 16 августа
Почему животные могут бегать быстрее людей, объяснили ученые
8:34:13 8/16/2021
Почему животные могут бегать быстрее людей, объяснили ученые
Талибы подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле
8:21:11 8/16/2021
Талибы подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле
Какой сегодня церковный праздник 16 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:46 8/16/2021
Какой сегодня церковный праздник 16 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 августа 2021 в России и мире
7:40:21 8/16/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 августа 2021 в России и мире
БердскПогода на Вихровея 16 августа в Бердске: сбор малины категорически показан всей семье
6:30:54 8/16/2021
Погода на Вихровея 16 августа в Бердске: сбор малины категорически показан всей семье
Интраназальная вакцина может блокировать COVID-19 там, где он начинается
6:00:35 8/16/2021
Интраназальная вакцина может блокировать COVID-19 там, где он начинается
БердскМагнитная буря 16 августа 2021: когда метеопаты получат передышку от ударов Солнца
5:45:37 8/16/2021
Магнитная буря 16 августа 2021: когда метеопаты получат передышку от ударов Солнца
Симптомы анафилаксии: очень опасное смертельное состояние вашего организма
5:30:46 8/16/2021
Симптомы анафилаксии: очень опасное смертельное состояние вашего организма
Новые штаммы коронавируса будут заражать вакцинированных, заявил ученый
5:00:23 8/16/2021
Новые штаммы коронавируса будут заражать вакцинированных, заявил ученый