Как восстановить организм после коронавируса - проверенные советы от Роспотребнадзора

Руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова рассказала «РИА Новости», как восстановить организм после перенесенного коронавируса. Важным правилом является сбалансированное питание и употребление витамина D.
- Многие переболевшие теряют мышечную массу, белок, поэтому нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов, — объяснила Омарова.
Также для восстановления организма после болезни нужно вернуться к привычному режиму сна и бодрствования, спорту, а для восстановления легких — петь протяжные народные песни на выдохе.
Напомним, массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала в январе 2021 года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации граждан из «групп риска». В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса — «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».