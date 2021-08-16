Житель Новосибирска полез в дом по водосточной трубе и рухнул с высоты

В пятницу, 13 августа, на улице Ватутина Новосибирска молодой человек пытался попасть в подъезд, но ему не открыли. Тогда он решил залезть дом по водосточной трубе. Но он сорвался с высоты, ударившись об крышу подъезда. Пострадавшего госпитализировали врачи скорой помощи, которых вызвала очевидцы.
- В полицию поступило сообщение о несчастном случае, как от очевидцев, так и из медицинского учреждения. Сотрудниками полиции будут установлены причины произошедшего, в также личность пострадавшего,- прокомментировали инцидент в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области 15 августа.