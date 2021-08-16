Величайший бомбардир в истории футбола Герд Мюллер скончался

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
15 августа ушел из жизни один из величайших бомбардиров в истории футбола — Герд Мюллер. Ему было 75 лет и он много лет болел. Об этом сообщил официальный сайт клуба «Бавария», за которую форвард выступал с 1964 по 1979 год.
- Сегодня мир замер. Клуб и все его фанаты скорбят в связи со смертью Герда Мюллера, ушедшего из жизни воскресным утром в возрасте 75 лет, — написано в обращении команды.
Мюллер в качестве футболиста мюнхенской команды по 4 раза выиграл чемпионат и Кубок ФРГ, трижды побеждал в Кубке европейских чемпионов, а также по разу победил в Кубке Кубков УЕФА и Межконтинентальном кубке. Выступая за сборную ФРГ, Герд Мюллер стал чемпионом Европы в 1972 году и чемпионом мира в 1974 году.
На личном счету немца две «Золотые бутсы» (1970, 1972), «Золотой мяч» (1970) и статус лучшего бомбардиром в истории «Баварии» и бундеслиги. В 2015 году Герд попал в дом престарелых из-за болезни Альцгеймера.
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