Величайший бомбардир в истории футбола Герд Мюллер скончался
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16.08
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Величайший бомбардир в истории футбола Герд Мюллер скончался

8:55:038/16/2021Фото: Инстаграм клуба "Бавария"
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Ему было 75 лет и он много лет болел.

Футболист долгое время болел
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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15 августа ушел из жизни один из величайших бомбардиров в истории футбола — Герд Мюллер. Ему было 75 лет и он много лет болел. Об этом сообщил официальный сайт клуба «Бавария», за которую форвард выступал с 1964 по 1979 год.

- Сегодня мир замер. Клуб и все его фанаты скорбят в связи со смертью Герда Мюллера, ушедшего из жизни воскресным утром в возрасте 75 лет, — написано в обращении команды.

Мюллер в качестве футболиста мюнхенской команды по 4 раза выиграл чемпионат и Кубок ФРГ, трижды побеждал в Кубке европейских чемпионов, а также по разу победил в Кубке Кубков УЕФА и Межконтинентальном кубке. Выступая за сборную ФРГ, Герд Мюллер стал чемпионом Европы в 1972 году и чемпионом мира в 1974 году.

На личном счету немца две «Золотые бутсы» (1970, 1972), «Золотой мяч» (1970) и статус лучшего бомбардиром в истории «Баварии» и бундеслиги. В 2015 году Герд попал в дом престарелых из-за болезни Альцгеймера.




 










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Публикация от FC Bayern (@fcbayern)




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