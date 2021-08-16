Когда бабье лето 2021 года?

На территории России начало Бабьего лета приходится на 14 сентября. Также в православной церкви в этот день вспоминается Семен Летописец, или Симеон Столпник, который приобрел славу благодаря долгой и строгой аскезе. На Руси этот день считался большим праздником, и ему сопутствовали многие обряды. Например, по традиции для мальчиков двух-трех лет проводили торжественный постриг, который означал, что мальчик отныне служит родной земле. Во время обряда его также сажали на коня, при объезде за узду держал крестный отец. Также были распространены обряды, в которых нужно было похоронить мух. Считалось, что они олицетворяют нечистую силу и таком образом можно от нее избавиться. Славяне верили, что если если на день выпадет хорошая погода, то и зимний период будет теплым. Праздник сопровождался гуляньями, пиршествами и весельем в честь наступления осени. Православные христиане посещали церковь, помогали малоимущим.
На Руси считалось, что до начала Бабьего лета необходимо закончить полностью сбор урожая. Считалось, что если этого не сделать, урожай попросту пропадет. Также было принято выпускать в поле крупный рогатый скот. Лучше закончить все важные дела до этой даты, потому что потом они могут принести неудачу.
Сейчас наступление Бабьего лета практически не отмечается. Само по себе - это продолжительный период теплой погоды, которая наступает после похолодания в первый месяц осени. Иногда в это время может встречаться повторное цветение растений. На территории России на Бабье лето температура может достигать 20 градусов тепла, зачастую это солнечные дни, которые длятся до конца сентября или начала октября.