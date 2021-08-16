«Миссис Россия-2021» стала многодетная мать Анна Филиппова из Кузбасса
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«Миссис Россия-2021» стала многодетная мать Анна Филиппова из Кузбасса

9:13:248/16/2021Фото: @anny_philippova / Instagram
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"Я по жизни считаю себя победителем и очень амбициозным человеком. Я, конечно, иду за победой и за лучшей версией себя!", — говорила красавица в интервью NewsNN.

Торжественная церемония окончания конкурса состоялась 14 августа в концертном зале «Мир» в Москве
Торжественная церемония окончания конкурса состоялась 14 августа в концертном зале «Мир» в Москве

Анна Филиппова из Кузбасса выиграла всероссийский конкурс «Миссис Россия - 2021». Торжественная церемония коронации состоялась 14 августа в концертном зале «Мир» в Москве. Перед финалом конкурса Филиппова говорила, что все участницы намерены завоевать победу и приобрести титул «Миссис Россия 2021».

- Я по жизни считаю себя победителем и очень амбициозным человеком. Я, конечно, иду за победой и за лучшей версией себя! — говорила красавица в интервью NewsNN.

В состязании поучаствовали 23 матери со всей России, получившие официальные титулы в своих регионах. Впервые для широкой публики конкурсантки представили национальные костюмы разных стран мира.

Среди участниц конкурса были и многодетные матери: так, у Ирины Папковой из Ейска пятеро детей, у Зари Тлехусех из Адыгеи — четверо, у Лилии Макеевой из Тольятти, Татьяны Рыжковой из Иркутска и победительницы Анны Филипповой из Новокузнецка — по трое детей.

Самой молодой конкурсантке из Ростова-на-Дону Кире Волковой 28 лет, у нее один ребенок. При этом наиболее старшей участнице состязания из Дзержинска Митюшкиной Светлане 68 лет, у нее двое детей и трое внуков.

В 2020 году победительницей конкурса «Миссис Россия» стала многодетная мать Дарья Иванова из Нижегородской области. В финале конкурса в столице выступили 35 участниц.

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