С пустырем сравнивают Микрорайон Бердска после массовой вырубки деревьев ради новой дороги. Смотрите видео

Деревья вдоль тротуаров вырубили в Бердске. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказала местная жительница Анна.
Как упомянула Анна, зеленый и любимый для нее микрорайон меньше чем за неделю превратился в пустырь.
- Вырубили деревья, начиная от остановки "Жилмассив" до "Торгового центра". Думаю на этом не остановятся и дальше пойдут,- высказала свое предположение бердчанка Анна вчера, 15 августа.
Заместитель директора управления природных ресурсов Бердска и главный специалист Андрей Неустроев заверил читателей "Курьер. Среда. Бердск", что беспокоиться не стоит.
- Это связано с капитальным ремонтом дороги. Все делается в рамках проекта. Проект есть. Все это утверждено и проработано,- заявил Андрей Иванович 16 августа.
Стало известно, что на месте вырубки будет компенсационное озеленение. Будут высажены порядка 315 единиц деревьев на ул. Черемушной.
Отметим, что средний возраст тополей в городских условиях в пределах 60 лет. Все тополя, прорастающие в Бердске, посажены в 1960-1970-х годах. Не трудно догадаться, что они представляли угрозу и являлись аварийными.
Напомним, что случай вырубки деревьев в микрорайоне Бердска не единственный в своем роде. Так, 15 июля 2020 года в "Курьер. Среда. Бердск" обратилась бердчанка, которая заметила несколько спиленных берез тоже в микрорайоне Бердска. Выяснилось, что и тогда производилась вырубка аварийных деревьев.