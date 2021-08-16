С пустырем сравнивают Микрорайон Бердска после массовой вырубки деревьев ради новой дороги. Смотрите видео
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С пустырем сравнивают Микрорайон Бердска после массовой вырубки деревьев ради новой дороги. Смотрите видео

10:25:498/16/2021,Алина БуроваФото: Предоставлено Анной
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Как рассказала одна из жительниц города, лесорубам потребовалось меньше недели, чтобы превратить зеленый Микрорайон в пустырь.

Произошедшее заметили жители города

Деревья вдоль тротуаров вырубили в Бердске. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказала местная жительница Анна.

Как упомянула Анна, зеленый и любимый для нее микрорайон меньше чем за неделю превратился в пустырь.

- Вырубили деревья, начиная от остановки "Жилмассив" до "Торгового центра". Думаю на этом не остановятся и дальше пойдут,- высказала свое предположение бердчанка Анна вчера, 15 августа.

Заместитель директора управления природных ресурсов Бердска и главный специалист Андрей Неустроев заверил читателей "Курьер. Среда. Бердск", что беспокоиться не стоит.

- Это связано с капитальным ремонтом дороги. Все делается в рамках проекта. Проект есть. Все это утверждено и проработано,- заявил Андрей Иванович 16 августа.

Стало известно, что на месте вырубки будет компенсационное озеленение. Будут высажены порядка 315 единиц деревьев на ул. Черемушной.

Отметим, что средний возраст тополей в городских условиях в пределах 60 лет. Все тополя, прорастающие в Бердске, посажены в 1960-1970-х годах. Не трудно догадаться, что они представляли угрозу и являлись аварийными.

Напомним, что случай вырубки деревьев в микрорайоне Бердска не единственный в своем роде. Так, 15 июля 2020 года в "Курьер. Среда. Бердск" обратилась бердчанка, которая заметила несколько спиленных берез тоже в микрорайоне Бердска. Выяснилось, что и тогда производилась вырубка аварийных деревьев.

Деревья обнесли предупреждающей лентой

На месте вырубки заметили и лестницу

Бердчан расстроила вырубка

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