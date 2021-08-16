"Почта России" запустит доставку лекарств до конца 2021 года

В мае 2021 года Росздравнадзор выдал "Почте России" разрешение на дистанционную розничную торговлю лекарственными препаратами. Документ позволяет компании доставлять их курьерами и предоставлять услуги по доставке лекарственных препаратов фармацевтическим маркетплейсам и интернет-аптекам. Известно, что у Почты России уже готова вся необходимая инфраструктура для этих целей.
- Совсем недавно мы получили бессрочную лицензию на оптовую торговлю, хранение и перевозку лекарственных препаратов. Теперь мы можем использовать наш логистический центр во Внуково для обработки лекарств, а также оказывать там услуги фулфилмента фармацевтическим маркетплейсам. Со склада почта планирует доставлять лекарства покупателям в аптеки, медицинским учреждениям и дистрибьютерам. Получение оптовой лицензии и разрешения на дистанционную продажу лекарств делает нас полноценным участником рынка дистанционной торговли лекарствами. У нас уже есть планы по интеграции со всеми крупнейшими фармацевтическими маркетплейсами и мы надеемся, что в четвертом квартале 2021 года мы начнем доставлять лекарства из интернет-аптек, - сказали в пресс-службе ТАСС.
Параллельно "Почта России" создает сеть лицензированных сортировочных центров для хранения и обработки лекарств в каждом городе с населением свыше 500 тыс. человек. В компании готовы доставлять и рецептурные препараты, технические возможности для этого есть.