Киллеры напали на мужчину и его спутника в Москве

В ночь на 16 августа неподалеку от магазина "Магнолия" произошло нападение на человека на Кутузовском проспекте. Несколько киллеров выскочили из машины и открыли огонь из пистолетов по уроженцу Дагестана и его спутнику.
В завязавшейся перестрелке был убит 28-летний Гасан Абдуллаев. Нападавшие, а также спутник погибшего скрылись с места происшествия.
Как сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета Москвы, по данному факту СК возбудил уголовное дело по статьям 105 УК РФ (убийство) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
Чтобы восстановить полную картину преступления и выйти на след нападавших, на месте происшествия работали несколько следственных бригад. Сыщики опросили свидетелей нападения, а также изучают записи с видеокамер.