Киллеры напали на мужчину и его спутника в Москве
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16.08
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Киллеры напали на мужчину и его спутника в Москве

11:47:088/16/2021Фото: pixabay.com
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В завязавшейся перестрелке был убит 28-летний Гасан Абдуллаев. Нападавшие, а также спутник погибшего скрылись с места происшествия.

Несколько киллеров выскочили из машины и открыли огонь из пистолетов по уроженцу Дагестана

В ночь на 16 августа неподалеку от магазина "Магнолия" произошло нападение на человека на Кутузовском проспекте. Несколько киллеров выскочили из машины и открыли огонь из пистолетов по уроженцу Дагестана и его спутнику.

В завязавшейся перестрелке был убит 28-летний Гасан Абдуллаев. Нападавшие, а также спутник погибшего скрылись с места происшествия.

Как сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета Москвы, по данному факту СК возбудил уголовное дело по статьям 105 УК РФ (убийство) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Чтобы восстановить полную картину преступления и выйти на след нападавших, на месте происшествия работали несколько следственных бригад. Сыщики опросили свидетелей нападения, а также изучают записи с видеокамер.

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