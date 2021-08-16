Что происходит в Афганистане: Власть у талибов. Семья президента в Ташкенте. Чем это грозит России?

Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» продолжают захват власти в Афганистане после того, как США вывели оттуда войска. В том числе в их власти оказался Кабул, столица Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул страну. Наступление боевики начали еще в мае. Их цель - вновь превратить Афганистан в исламский эмират, которым он являлся в 1996-2001 годах.
Бойцы организации взяли под контроль телевидение и в своем обращении призвали граждан сохранять спокойствие. В аэропорту Кабула собрались сотни людей, которые пытаются покинуть страну. В самолеты пытаются попасть, чтобы улететь даже стоя, без места.
Ранее боевики захватили второй по величине афганский город Кандагар, а до этого, в среду, был взят стратегически важный город Газни, находящийся на главной автомагистрали Кабул-Кандагар, которая связывает опорные пункты на юге со столицей. Средства массовой информации сообщили о бегстве чиновников и военных.
После ухода президента талибы объявили об установлении контроля на всей территории страны.
Напомним, делегация талибов приезжала в Москву 8 июля и провела переговоры в российском МИДе. Поводом послужили наступления в Афганистане.
Террористическая группировка тогда заверила российских дипломатов, что не намерена нарушать границы центральноазиатских государств.
Кто такие талибы
Радикальное движение существует с 1994 года, в переводе с пушту "талибы" означает "студенты медресе, ученики". Основали его афганские беженцы, учившиеся в пакистанских духовных заведениях после окончания Афганской войны (1979–1989). Духовным лидером "Талибана" стал мулла Мохаммад Омар, центром талибов – город Кандагар на юго-востоке Афганистана.
Талибы уже захватывали власть в Афганистане — с 1996 по 2001 год. После терактов 11 сентября в США в страну был введен американский контингент, и талибы потеряли власть.
Организация признана многими странами и Советом Безопасности ООН террористической. Особое осуждение мировой общественности вызвало предоставление убежища известному террористу Усаме бен Ладену и уничтожение памятников буддизма в Бамианской долине в 2001 году. Помимо этого, талибы взяли под свою ответственность не менее 15 терактов. В их числе взрывы в мечетях и на массовых мероприятиях с большим количеством жертв, нападение на отделения полиции, отели, где проживали сотрудники ООН, убийство участников благотворительной христианской миссии International Assistance Mission, оказывавших медицинскую помощь афганцам, и др.
Что произошло?
В апреле текущего года президент США Джо Байден объявил о выводе войск из Афганистана. Правительство страны, которое осталось без помощи американцев, не смогло противостоять талибам, поэтому боевики начали наступление.
6 августа талибы взяли первую столицу провинции, в ночь на 15 августа они взяли Джелалабад, центр провинции Нангархар на востоке Афганистана, до этого всего за несколько дней захватили девять провинций, 12 августа взяли под контроль города Кандагар и Герат. После этого началось тотальное отступление афганских войск. 14 августа под контролем талибов оказался Мазари-Шариф, который считался опорным пунктом афганских властей на севере.
Отмечается, что передача власти была мирной. Переговоры проходили в президентском дворце. Вечером 15 августа талибы заняли его и объявили о скором создании Исламского Эмирата Афганистана.
Президент бежал из страны
Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Охранник главы государства рассказал, что президент с женой, директором его офиса и советником по национальной безопасности улетели в Ташкент, столицу Узбекистана.
По словам Гани, его отставка объясняется недопущением кровопролития, так как талибы готовили атаку. Он добавил, что теперь именно «Талибан» несет ответственность за «честь, собственность и самосохранение» афганского народа.
При этом вице-президент Амрулла Салех заявил, что остался в стране «вместе с народом». До этого он говорил, что никогда не преклонится перед талибами.
Сейчас страной управляет временный совет, который передаст власть талибам. В его состав вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай.
Беженцы
По мере приближения войск к столице из Афганистана бежало все больше и больше людей. Многие из тех, кто приехал в Кабул в поисках убежища, живут и спят прямо на улицах или в разрушенных домах. Жилища многих были подожжены талибами. У людей нет денег даже на еду и лекарства.
По данным ООН, за последний месяц в Афганистане было убито более 1000 мирных жителей.
Местные жители пытаются покинуть страну — в самолеты пытаются попасть, чтобы улететь даже стоя, без места. Возле банков образовались очереди, в городе жуткие пробки. Также пытаются вылететь из страны и иностранцы. Посольства большинства стран проводят эвакуацию своих сотрудников. Боевики готовы обеспечить безопасный коридор всем желающим покинуть страну.
Чего ждать дальше?
Официальный представитель талибов заявил, что война в Афганистане окончена. По его словам, тип власти и форма режима в Афганистане будет определена в ближайшее время.
Организации предстоит доказать свою способность обеспечить безопасность и благополучие афганцев. Сообщается, что лидеры движения не ожидали, что так быстро одержат победу.
Один из их лидеров сообщил, что приход в столицу «не вызвал возражений с американской стороны». Более того, он утверждает, что движение согласовывало размещение своих формирований в некоторых районах Кабула с американцами, избегая мест и объектов, «принадлежащих силам США».
Вероятно, после того, как талибы получат власть, жителей страны ждет переход к жизни по шариату. Напомним, в прошлый приход к власти этой организации были запрещены телевидение, музыка, живопись, алкоголь, компьютеры и даже шахматы. Женщинам было запрещено появляться в общественных местах с открытым лицом без мужа или без родственника мужского пола. Пока представители «Талибана» сообщали о послаблениях: по их словам, женщинам разрешат получать образование, а журналисты смогут выступать с критикой.
Экс-глава объединенного командования британских вооруженных сил, генерал Ричард Бэрронс, который критиковал в СМИ решение вывести из Афганистана группировку западных войск, считает, что есть три сценария развития событий.
- Первый - Афганистан распадается. Он превращается в другие страны. Второй - ужасная гражданская война, вечная патовая ситуация, в которой ни одна из сторон не может победить, и ни одна не хочет прекращаться борьбу. Это десятилетия смерти и страданий. Третий вариант - тот, за который мы должны бороться всем миром. После кульминации боевых действий, то есть когда "Талибан" поймет, что насилием больше ничего не добьется, а правительство - что не вернет себе потерянное силой, должен начаться очередной раунд политических переговоров, - сказал военный.
В этих переговорах будут активно участвовать другие страны - США, Европа, Пакистан, Россия и Иран. Никому не нужно, чтобы в соседних государствах бушевала война.
Бэрронс в очередной раз раскритиковал вывод американских войск из Афганистана, назвав это стратегической ошибкой.
- Мы столкнемся с опасностью возвращения в Афганистан террористических организаций, которые будут вредить Европе и другим странам. Думаю, это очень плохой результат со стратегической точки зрения, - говорит он.
Талибы не скрывают, что их цель - взять под контроль экономику Афганистана и торговлю нефтью и газом.
Позиция США
Президент США Джо Байден пока не выступал публично по этому поводу.
Американская администрация при этом осознает, что Байдена могут раскритиковать, если создастся впечатление, что он слишком медленно реагирует на происходящее.
Старший республиканец комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майк Роджерс считает, что ситуация в Афганистане является следствием «исторического провала в управлении» со стороны администрации.
Напомним, для помощи в проведении операции Соединённые Штаты перебросили в Афганистан около пяти тысяч военнослужащих.
Как повлияет на Россию
Ранее глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар попросил у России предоставить боевые вертолеты, но так как Москве уже стала понятна ситуация, власти не согласились предоставить военную технику даже за деньги.
В Москве до последнего не хотели верить, что приход талибов к власти реален. Еще 13 августа директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов говорил, что «Талибан» вряд ли захватит афганскую столицу, и с ним соглашались многие эксперты, утверждавшие, что радикалам не хватит ресурсов на осаду Кабула.
В результате российские власти забеспокоились. Они опасаются, что нестабильность в Афганистане несет риски возникновения новой базы международного терроризма.
Россия также не планирует эвакуировать сотрудников своей дипмиссии в Кабуле. Российское посольство в Афганистане продолжает "работать в спокойном режиме, так как представители "Талибана" гарантировали ему безопасность".
Сейчас нашей стране необходимо обезопасить своих союзников, в частности Таджикистан, куда уже устремился поток беженцев. Эксперты утверждают, что подобные обстоятельства грозят появлением новых очагов экстремизма и нестабильности уже вблизи российских границ.
Напомним, в начале июля Таджикистан попросил Россию и другие страны (Кыргызстан, Армения, Беларусь, Казахстан) помочь в сдерживании боевиков. Президент РФ в ответ пообещал оказать необходимую поддержку.
Что было в 1979 году
2 декабря 1979 года генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и специальная комиссия Политбюро ЦК КПСС приняли решение ввести в Афганистан советские войска "в целях оказания интернациональной помощи дружественному афганскому народу, а также создания благоприятных условий для воспрещения возможности антиафганских акций со стороны сопредельных государств". Согласно директиве министра обороны СССР Дмитрия Устинова от 24 декабря 1979 года советские войска должны были расположиться в ДРА гарнизонами и взять под охрану важные объекты. Первоначально участие их в военных действиях с исламистской оппозицией не предусматривалось.
К середине января 1980 года завершился ввод в страну главных сил советской 40-й армии, получившей официальное наименование "Ограниченный контингент советских войск в Афганистане" (ОКСВ). На территорию ДРА были введены три мотострелковые и одна воздушно-десантная дивизия, отдельная десантно-штурмовая бригада, отдельный мотострековый и отдельный парашютно-десантный полки. В дальнейшем боевой состав и численность ОКСВ менялись год от года. В первой половине 1980 года группировка была усилена еще одной мотострелковой дивизией и двумя отдельными полками. Ее общая численность на тот момент составила 81,8 тыс. человек (из них 79,8 тыс. военнослужащих ). По данным Минобороны РФ, наибольшей численности ОКСВ достиг в 1985 году (108,8 тыс. человек, в том числе 106 тыс. военнослужащих).
Общее руководство деятельностью ОКСВ осуществляла оперативная группа Минобороны СССР (в 1979 году ее возглавил Маршал Советского Союза Сергей Соколов) и представителей Генерального штаба ВС СССР. В 1984 году руководство опергруппой принял заместитель начальника Генштаба генерал армии Валентин Варенников.
В январе 1980 года подразделения ОКСВ взяли под охрану основные афганские автодороги, аэродромы и объекты, на которых работали советские специалисты. Были организованы курсы по подготовке младших офицеров и специалистов для вооруженных сил ДРА. Несмотря на запрет вступать в боевые действия, уже в начале января 1980 года несколько подразделений ОКСВ были привлечены к подавлению антиправительственного мятежа 4-го артиллерийского полка армии ДРА в уезде Нахрин.
В феврале 1980 года участились нападения моджахедов на механизированные колонны и гарнизоны советских войск, в конце месяца в Кабуле прошли массовые антиправительственные выступления, было обстреляно советское посольство. После этого руководство СССР приняло решение начать совместные с армией ДРА активные боевые действия по разгрому вооруженной оппозиции.
С марта 1980 года советские войска проводили на территории страны военные операции, единый план которых утверждался Минобороны СССР. Одновременно при помощи советских военных специалистов проводилась реорганизация и укрепление афганских вооруженных сил. Позднее, в апреле 1985 года ОКСВ перешел от активных широкомасштабных боевых действий к поддержке операций афганских правительственных войск авиацией, артиллерией и, при необходимости, саперными подразделениями. Борьбу с караванами оппозиции продолжали вести советские подразделения спецназа.
Всего в 1979-1989 годы для разгрома особо опасных группировок моджахедов и их крупных баз было проведено 416 крупномасштабных операций. В их числе так называемые Панджерские операции против боевиков полевого командира Ахмада Шаха Масуда в Панджерском ущелье (1980-1985), Кунарская операция в районах на границе с Пакистаном (1985), операция по разгрому базового района Джавара (1986), операция "Магистраль" по деблокированию города Хост (1987-1988) и другие.
Вывод советских войск из Афганистана происходил в два этапа. С 15 мая по 15 августа 1988 года более 50 тыс. солдат и офицеров 40-й армии покинули Джелалабад, Газни и Гардез на востоке, Кандагар и Лашкаргах - на западе, Файзабад и Кундуз - на северо-востоке страны. С декабря 1988 года по 15 февраля 1989 года была выведена вторая половина воинских частей 40-й армии. 4 февраля последнее подразделение 40-й армии покинуло Кабул, к 8 февраля были сняты сторожевые заставы на дороге Кабул - перевал Саланг. Через два дня эта трасса была передана под охрану афганских правительственных войск. На западном направлении советские подразделения 4 февраля оставили Шинданд и 12 февраля - Герат. С 11 до 14 февраля на территорию Туркестанского военного округа были выведены все части, находившиеся на участке от перевала Саланг до Хайротона. Вывод 40-й армии был завершен 15 февраля 1989 года, последними Афганистан покинули командующий армией генерал-лейтенант Борис Громов и пограничные отряды прикрытия.
В октябре 1991 года советское руководство приняло решение прекратить с 1 января 1992 года военную помощь афганскому правительству. В апреле 1992 года режим Наджибуллы пал (сам он был убит), власть перешла к переходному совету моджахедов, провозгласившему Исламское Государство Афганистан. В ноябре 1994 года в вооруженную борьбу за власть в стране вступило радикальное исламское движение "Талибан" (запрещено в РФ), позднее талибы заняли Кабул и провозгласили Исламский эмират Афганистан.