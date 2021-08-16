Трамп попросил Байдена уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп думает, что нынешний президент Джо Байден должен подать в отставку из-за ситуации в Афганистане.
- Для Джо Байдена время с позором уйти в отставку за то, что он допустил произошедшее с Афганистаном, наряду с огромной волной COVID, катастрофой на границе, разрушением энергетической независимости и нашей пострадавшей экономикой. Это не будет большим делом, потому что он не был избран законно, - говорится в заявлении Трампа, которое распространила 15 августа в Twitter представитель республиканца Лиз Харрингтон.
Напомним, 14 апреля Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Боевики "Талибана" (движение запрещено в РФ) вошли 15 августа в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.