Многодетным россиянам хотят возвращать деньги за обучение в вузе
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Многодетным россиянам хотят возвращать деньги за обучение в вузе

12:04:518/16/2021Фото: pixabay.com
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Реализация данной инициативы стала бы значительным стимулом для молодых семей в вопросе рождения детей, позволив многодетным родителям постфактум вернуть в семейный бюджет значительные средства, затраченные на обучение.

Реализация данной инициативы стала бы значительным стимулом для молодых семей

Депутат Госдумы Василий Власов предложил возвращать многодетным россиянам деньги, ранее потраченные ими на обучение ребятишек в вузе. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В своëм обращении Власов подчеркнул, что стимулирование рождаемости и поддержка семей с детьми стали одними из приоритетных задач государства.

- В связи с этим прошу вас оценить возможность реализации механизма возврата гражданам средств, затраченных на получение образования в среднеспециальных или высших учебных заведениях, при условии приобретения гражданином статуса многодетного — родителя трëх или более детей — до наступления возраста 35 лет, — говорится в тексте обращения.

Он добавил, что реализация данной инициативы стала бы значительным стимулом для молодых семей в вопросе рождения детей, позволив многодетным родителям постфактум вернуть в семейный бюджет значительные средства, затраченные на обучение.

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