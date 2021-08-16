Многодетным россиянам хотят возвращать деньги за обучение в вузе

Депутат Госдумы Василий Власов предложил возвращать многодетным россиянам деньги, ранее потраченные ими на обучение ребятишек в вузе. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В своëм обращении Власов подчеркнул, что стимулирование рождаемости и поддержка семей с детьми стали одними из приоритетных задач государства.
- В связи с этим прошу вас оценить возможность реализации механизма возврата гражданам средств, затраченных на получение образования в среднеспециальных или высших учебных заведениях, при условии приобретения гражданином статуса многодетного — родителя трëх или более детей — до наступления возраста 35 лет, — говорится в тексте обращения.
Он добавил, что реализация данной инициативы стала бы значительным стимулом для молодых семей в вопросе рождения детей, позволив многодетным родителям постфактум вернуть в семейный бюджет значительные средства, затраченные на обучение.