Рита Дакота сделала откровенное признание о поступке бойфренда Федора Белогая из Бердска

Популярная певица в России Рита Дакота опубликовала откровенный пост о поступке своего парня - Федора Белогай из Бердска. Напомним, о романе звезд стало известно год назад, Рита Дакота долго не могла прийти в себя после развода с супругом Владом Соколовским, отношения которых завязались на проекте "Фабрика звезд". Причиной развала брака стали измены Соколовского.
33-летний Фёдор Белогай в своё время поработал моделью, клипмейкером, музыкантом, а сейчас занимается съёмками и управляет международным рекламным агентством. Парень родом из Бердска, рассказал, как начиналась их с Ритой любовь. Фёдора пригласили обсудить работу над клипом певицы "Новые линии" — так состоялось заветное знакомство, которое не прошло бесследно.
- Пост, который я боялась писать 3 дня. Недавно в сторис я обмолвилась, что со мной тут кое-что приключилось, обещала рассказать завтра. Потом пришло завтра, а за ним и послезавтра, а я все никак не могла набраться смелости. Потому что если для большинства нормальных людей эта тема безобидная и даже радостная - я к психологу с этим ходила, чтоб вы понимали.
Скорее всего кому-то это будет смешно читать, но я сильно прошу вас, ребя, не ржите и не язвите, потому что открываться на самые непростые темы всегда страшно. Вот и я сейчас пишу, а ладошки мокрые. Короче, три дня назад Федя решил сделать мне подарок. Повёл меня в ЦУМ (это такой очень дорогой магазин в центре Москвы, где продают модные и баснословно дорогие шмотки, всякие люксовые бренды) и потратил на меня миллион рублей. Просто так. Без поводов и дат, а потому что захотел, - признается артистка.
Также Дакота отмечает, что ей 30 лет, а на сцене она работает более 10 лет, зарабатывает довольно неплохо, а в прошлом году даже попала в список Forbes.
- Но я никогда (ещё раз внимательно: никогда) не покупала себе ничего в ЦУМе. Ни разу в жизни. Это не потому что я жадная: я трачу кучу денег на семью, на друзей, на команду, на маму, на музло.. Или, например фонды, которым я годами помогаю, легко подтвердят вам в директе - Дакота в месяц, порой, на благотворительность тратит больше, чем самая дорогая сумка prada. Поэтому, тут не про жадность. Другое. Это и не потому, что я презираю и обесцениваю бренды - напротив, некоторые вещи топовых кутюрье я отношу, скорее, к произведениям искусства. Я - творец и я совершенно точно умею искренне восхищаться подлинной красотой и чужим творчеством, коим безусловно считаю моду. Причина в другом. Я просто … не позволяла себе. Никогда, - пишет певица.