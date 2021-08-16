За ложные показания в суде на жительницу Новосибирска завели уголовное дело

СК России по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении жительницы Новосибирска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ - заведомо ложные показания свидетеля в суде.
В 2019 году в производстве следователя следственных органов следственного управления СК России по Новосибирской области находилось уголовное дело по обвинению жителя города Новосибирска в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
- В ходе допроса в качестве свидетеля по указанному делу на стадии предварительного следствия 33-летняя обвиняемая, предупрежденная об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, дала заведомо ложные показания относительно преступных действий своего знакомого. В феврале 2020 года, в ходе судебного рассмотрения, обвиняемая, будучи предупрежденной судом об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в связи с желанием помочь фигуранту по делу, повторно дала заведомо ложные, не соответствующие действительности свидетельские показания. Приговором суда показания обвиняемого, участвующего в качестве свидетеля были признаны противоречивыми, недостоверными и не соответствующими обстоятельствам, установленным судом, - сообщает представитель СК региона.
В ходе следствия обвиняемая свою вину не признала. В настоящее время предварительное следствие завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением заместителем прокурора Центрального района города Новосибирска направлено в суд для рассмотрения по существу.