Вкуснейшее малиновое варенье из сегодняшнего сбора чудотворной ягодки-малинки

Сегодня, 16 августа, по народным традициям отмечается Исаакий Малинник - день, когда нужно собирать позднюю малину - считается, что именно сегодня она обладает особо ценными свойствами, к тому же поздняя малина - самая сладкая. Женщины сегодня в составе семьи выходили на сбор ягод, а потом заготавливали малину на зиму. Чтобы жизнь была "сладкой, как малина" обязательно сегодня всей семье нужно было поесть малины.
Расскажем вам сегодня, как приготовить малиновое варенье с желатином - очень густое и ароматное. Оно подойдет как для намазывания на бутерброд, так и для выпечки.
Малиновое варенье с желатином
Для приготовления малины по данному рецепту вам потребуется 1 кг малины, 1 кг сахара и 50 г желатина. Малинку нужно тщательно перебрать, внимательно просмотреть её на наличие жучков и червячков. Ягоду желательно перед варкой не мыть, поскольку в таком случае варенье получится более жидким.
В кастрюлю с толстыми стенками пересыпьте слоями малину и сахар, немного встряхните кастрюлю, чтобы сахар лучше попал внутрь ягодок. Оставьте ягоду сахаром на пару часов, чтобы она дала сок.
После этого поставьте кастрюлю на плиту, доведите варенье до кипения, периодически помешивая, чтобы сахар не пригорал. Желатин требуется растворить в воде по инструкции на упаковке, после чего, когда весь сахар в варенье растворится, вылить желатин в кипящую ягоду.
На огне кастрюлю нужно пробежать еще 2-3 минуты, постоянно помешивая и между делом снимая пенку. После этого печку можно выключить, а горячее варенье разлить по чистым стерилизованным банкам. Закатайте банки прокипяченными крышками, и оставьте остывать.