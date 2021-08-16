Водитель курил в салоне маршрутки №18 прямо во время поездки в Бердске. Пассажиры в бешенстве

Курящий водитель маршрутки возмутил жителей Бердска.
Своей историей с "Курьер. Среда. Бердск" поделилась Ольга (имя изменено - прим. ред.). Как отметила Ольга, курение водителя в салоне заметил ее сын, когда направлялся на занятия в бассейн "Рассвет" 12 августа. После от едкого дыма начали задыхаться и все остальные пассажиры маршрутки.
- Мой сын ехал в маршрутке номер 18 и увидел это. На замечание женщин, которым тоже было неприятно от запаха газелист не реагировал. Жаль, что мой ребенок не догадался сфотографировать или водителя или его номер. Работодатели, проведите беседу со своими работниками-хамами,- произнесла Ольга.
Также Ольгу возмутило и то, что маршрутку около "Родины" ее сын ждал около получаса.
- И это в полпятого дня! Беспредел полнейший, - воскликнула в сообщении бердчанка.
Руководитель некоммерческого партнерства "Сибирский союз перевозчиков" Виктор Глушков пообещал разобраться в случившемся инциденте, но как сказал руководитель, найти виновного не так просто поскольку ни фотографии водителя, ни номера маршрутки нет.
- Они знают, что курить в салоне нельзя и даже тогда, когда нет пассажиров,- произнес Виктор Алексеевич в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 16 августа.
Также Виктор рассказал, что делать пассажирам если они заметили подобное нарушение в маршрутке.
- В салоне есть вся информация о перевозчике. Там номера телефонов должны быть. Можно сразу позвонить и сообщить. Желательно запоминать номер маршрутки,- отметил Виктор Глушков.