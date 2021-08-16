Пьяный дебошир разбил куском асфальта 20 припаркованных машин

В ночь на 16 августа в микрорайоне Солнечный Красноярска произошло ЧП. Там пьяный мужчина разбил около 20 машин, которые были припаркованы во дворе дома. Судя по кадрам с места происшествия, пострадали совершенно разные автомобили: у них разбиты лобовые и боковые стекла, помяты металлические элементы. Очевидцы сообщают, что им удалось скрутить дебошира и вызвать полицию. Также местные жители устроили над ним самосуд и «немного попинали». Предполагается, что мужчине около 50 лет и он был сильно пьян.
— Он долбил машины куском асфальта, что нашел тут же. Поступок свой никак не смог объяснить, - рассказали очевидцы.
Уже после того, как его задержали полицейские, стало известно, что дебоширу 64 года.
— В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и сумма причиненного ущерба. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - сообщили стражи порядка.