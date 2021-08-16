В России хотят облегчить переход автомобилей на газ
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В России хотят облегчить переход автомобилей на газ

2:55:338/16/2021Фото: pixabay
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С такой инициативной выступил Союз предприятий газомоторной отрасли.

Перевод машин с бензина на газ хотят облегчить

Союз предприятий газомоторной отрасли (СПГО) предложил ввести облегченную процедуру регистрации автомобилей, которых перевели на газобаллонное оборудование. В обращении отмечается, что 2021 год стал кризисным в сфере переоборудования транспортных средств на ГБО для использования пропан-бутана или метана в качестве моторного топлива. В частности, по сравнению с 2019 годом количество переоборудований уменьшилось в 10 раз, а вместо «десятков тысяч» машин на газ переводятся лишь сотни. Как считают авторы, причиной могли стать бюрократические трудности.

Также, с 1 июля переоборудованный на ГБО автомобиль должен пройти осмотр в аккредитованную испытательную лабораторию, добавил исполнительный директор СПГО Артем Данилов. В противном случае машину отправят на штрафстоянку. При этом таких лабораторий в стране всего 25, уточнил он. В связи с нехваткой экспертов образуются очереди, а оформление может занять несколько месяцев. Поэтому авторы инициативы призвали остановить действие этих стандартов.

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