В России хотят облегчить переход автомобилей на газ

Союз предприятий газомоторной отрасли (СПГО) предложил ввести облегченную процедуру регистрации автомобилей, которых перевели на газобаллонное оборудование. В обращении отмечается, что 2021 год стал кризисным в сфере переоборудования транспортных средств на ГБО для использования пропан-бутана или метана в качестве моторного топлива. В частности, по сравнению с 2019 годом количество переоборудований уменьшилось в 10 раз, а вместо «десятков тысяч» машин на газ переводятся лишь сотни. Как считают авторы, причиной могли стать бюрократические трудности.
Также, с 1 июля переоборудованный на ГБО автомобиль должен пройти осмотр в аккредитованную испытательную лабораторию, добавил исполнительный директор СПГО Артем Данилов. В противном случае машину отправят на штрафстоянку. При этом таких лабораторий в стране всего 25, уточнил он. В связи с нехваткой экспертов образуются очереди, а оформление может занять несколько месяцев. Поэтому авторы инициативы призвали остановить действие этих стандартов.