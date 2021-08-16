Вакциной «Спутник V» разрешили прививаться беременным в Бердске и Новосибирске. Список противопоказаний

Минздрав России сообщил о том, что в инструкцию по применению препарата «ГамКовидВак» («Спутник-V») внесены изменения. Согласно им, этот препарат теперь разрешено применять беременным женщинам, сообщает пресс-служба ЦГБ Бердска 16 августа.
Если раньше среди противопоказаний к применению были беременность и период грудного вскармливания, то теперь будущим мамам вакцинацию данным препаратом разрешили. Обусловлено это показателями клинических испытаний: «в ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности. В связи с этим применять препарат «ГамКовидВак» следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода». Таким образом, решившим вакцинироваться, беременным женщинам следует проконсультироваться с врачом. Кормящим матерям вакцинация «Спутником-V» по-прежнему противопоказана. Также, среди противопоказаний: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты
• тяжелые аллергические реакции в анамнезе
• острые инфекционные и неинфекционные заболевания
• обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии).