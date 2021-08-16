Вакциной «Спутник V» разрешили прививаться беременным в Бердске и Новосибирске. Список противопоказаний
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Вакциной «Спутник V» разрешили прививаться беременным в Бердске и Новосибирске. Список противопоказаний

2:45:058/16/2021Фото: pixabay
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Но перед этим обязательно нужно консультироваться с врачом.

Беременным разрешили прививаться
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Минздрав России сообщил о том, что в инструкцию по применению препарата «ГамКовидВак» («Спутник-V») внесены изменения. Согласно им, этот препарат теперь разрешено применять беременным женщинам, сообщает пресс-служба ЦГБ Бердска 16 августа.

Если раньше среди противопоказаний к применению были беременность и период грудного вскармливания, то теперь будущим мамам вакцинацию данным препаратом разрешили. Обусловлено это показателями клинических испытаний: «в ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности. В связи с этим применять препарат «ГамКовидВак» следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода». Таким образом, решившим вакцинироваться, беременным женщинам следует проконсультироваться с врачом. Кормящим матерям вакцинация «Спутником-V» по-прежнему противопоказана. Также, среди противопоказаний: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты

• тяжелые аллергические реакции в анамнезе
• острые инфекционные и неинфекционные заболевания
• обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии).

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