36-летний вакцинированный бортпроводник скончался от коронавируса

В Лас-Вегасе 35-летний бортпроводнике компании Southwest Airlines умер от коронавируса. Как стало известно, положительный анализ на ковид пришел еще в июле и все это время мужчина боролся с болезнью. Отметим, что он был привит от коронавируса. Но к сожалению, организм бортпроводника не справился — его мать рассказала, что мужчина скончался от осложнений в ночь на 10 августа.
Также стало известно, что бортпроводник незадолго до положительного теста на ковид ездил на Гавайи со своей матерью. Перед тем как заболеть, он также выразил разочарование в связи с долгим ожиданием в кабинетах врачей в Неваде. По его словам, в очереди можно было прождать до 4 часов.
По словам ученых, инфекции, возникающие после вакцинации, называются «прорывными инфекциями».
- Вакцины, которые у нас есть против COVID - невероятно эффективные вакцины. И люди видели результаты клинических испытаний, где-то в диапазоне 80%, 90% эффективности, - сказала доктор Кэтрин О'Брайен. профессор Школы общественного здравоохранения Блумберга Джонса Хопкинса. - Но это не означает, что 100% людей в 100% случаев будут защищены от болезней. Не существует вакцины, которая обеспечивала бы такой уровень защиты от любой болезни.
Далее она сказала, что, хотя прорывные инфекции «редки», ученые «наблюдают больше случаев прорывных болезней, отчасти потому, что люди прекращают другие вмешательства, которые снижают передачу этого вируса, например, перестают носить маски и обрабатывать руки.