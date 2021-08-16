Сотрудников российского посольства в Кабуле срочно эвакуируют

Часть сотрудников российского посольства в столице Афганистана Кабуле срочно эвакуируют. Об этом сообщает российский МИД.
Сообщается также, что посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов будет обсуждать с представителем «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) обеспечение охраны и безопасности посольства.
- Наше посольство, наш посол уже с их представителями завтра будет непосредственно разговаривать. Они определили ответственных лиц от движения талибов за обеспечение безопасности районов Кабула, и у посла будет встреча с таким координатором, с которым обсудит обеспечение внешней охраны и безопасности нашего дипломатического представительства, — рассказал журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
Напомним, 15 августа террористы вошли в Кабул и заявили, что контролируют всю территорию Афганистана.