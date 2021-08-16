В Бердске нашелся пропавший 13-летний Данил Антонов с родинкой на подбородке
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске нашелся пропавший 13-летний Данил Антонов с родинкой на подбородке

3:11:218/16/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

О подробностях его местонахождения рассказала мама мальчика.

Полицейские нашли ребенка

В Бердске нашелся пропавший три дня назад 13-летний Данил Антонов. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщила мама мальчика Ирина днем 16 августа.

- Сына нашли, привезли в полицию его парни, которым попалась информация на глаза, - отметила Ирина.

Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" мама мальчика Ирина, пропажа ребенка произошла с 13 на 14 августа.

- Между нами произошла ссора и он ушел. Думала, что вернется. Мы с мужем уже всех родственников, друзей объездили и не нашли. Сообщили в полицию и СМИ. Надеемся на помощь,- сообщила мать ребенка утром 16 августа.

Как отметила мама, телефона у ребенка нет. Ирина вместе с отцом неоднократно покупали мальчику несколько мобильных телефонов, но либо из интереса, либо в силу каких-то других причин, Данил их ломал и обнулил баланс устройства.

Смертельное ДТП с 9 авто: уже погибли 4 россиянина
Любовь Соболь сбежала из России после приговора
Погиб в 41 год: умер любимый миллионами комик
Новое ДТП с автобусом под Саратовом: что с пассажирами
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Глава МИД Чехии сделал заявление о взаимоотношении с Россией
Остались 2 детей: пьяный депутат КПРФ убил инвалида и уснул рядом
Россиян предупредили о еще одной опасности в Крыму
Что стало причиной отзыва посла Молдовы в России
розыскмальчикнашелсяродинка на подбородке
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Случай не повторится?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

36-летний вакцинированный бортпроводник скончался от коронавируса
2:58:54 8/16/2021
36-летний вакцинированный бортпроводник скончался от коронавируса
В России хотят облегчить переход автомобилей на газ
2:55:33 8/16/2021
В России хотят облегчить переход автомобилей на газ
БердскВакциной «Спутник V» разрешили прививаться беременным в Бердске и Новосибирске. Список противопоказаний
2:45:05 8/16/2021
Вакциной «Спутник V» разрешили прививаться беременным в Бердске и Новосибирске. Список противопоказаний
7-летний ребенок и водитель Great Wall погибли в лобовом столкновении с грузовиком на трассе под Новосибирском
2:18:36 8/16/2021
7-летний ребенок и водитель Great Wall погибли в лобовом столкновении с грузовиком на трассе под Новосибирском
Пьяный дебошир разбил куском асфальта 20 припаркованных машин
2:05:25 8/16/2021
Пьяный дебошир разбил куском асфальта 20 припаркованных машин
У рожденных в коронавирус младенцев падает интеллект, выяснили ученые
1:55:28 8/16/2021
У рожденных в коронавирус младенцев падает интеллект, выяснили ученые
Из-за поста в Facebook директора колледжа вызвали в СК Новосибирска
1:38:18 8/16/2021
Из-за поста в Facebook директора колледжа вызвали в СК Новосибирска
БердскДважды переболели коронавирусом жители Бердска: Истории из первых уст вакцинированных "Спутником V"
1:37:37 8/16/2021
Дважды переболели коронавирусом жители Бердска: Истории из первых уст вакцинированных "Спутником V"
БердскОнлайн некролог: Кто умер с 05.07 по 12.08.2021 в Бердске
1:26:52 8/16/2021
Онлайн некролог: Кто умер с 05.07 по 12.08.2021 в Бердске
Услуги суррогатного материнства могут разрешить оказывать в госклиниках
1:26:32 8/16/2021
Услуги суррогатного материнства могут разрешить оказывать в госклиниках