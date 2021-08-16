В Бердске нашелся пропавший 13-летний Данил Антонов с родинкой на подбородке

В Бердске нашелся пропавший три дня назад 13-летний Данил Антонов. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщила мама мальчика Ирина днем 16 августа.
- Сына нашли, привезли в полицию его парни, которым попалась информация на глаза, - отметила Ирина.
Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" мама мальчика Ирина, пропажа ребенка произошла с 13 на 14 августа.
- Между нами произошла ссора и он ушел. Думала, что вернется. Мы с мужем уже всех родственников, друзей объездили и не нашли. Сообщили в полицию и СМИ. Надеемся на помощь,- сообщила мать ребенка утром 16 августа.
Как отметила мама, телефона у ребенка нет. Ирина вместе с отцом неоднократно покупали мальчику несколько мобильных телефонов, но либо из интереса, либо в силу каких-то других причин, Данил их ломал и обнулил баланс устройства.