Новосибирск в летнем сезоне-2021 получил на ремонт дорог дополнительно 740 млн рублей

В частности, приняты необходимые финансовые решения по ремонту дорог в частном секторе Новосибирска, Бердска, Искитима, установке остановочных пунктов пассажирского транспорта в Татарске. «Фактически мы в три раза увеличиваем объем средств на отсыпку дорог частного сектора в Новосибирске», – подчеркнул Андрей Травников, открывая заседание Правительства.
О целесообразности предоставления средств из резервного фонда Правительства Новосибирской области в целях финансирования расходов, связанных с ремонтом дорог индивидуальной жилой застройки и восстановлением асфальтового покрытия тротуаров, расположенных на территории города Новосибирска, ремонтом и восстановлением тротуаров в городах Бердске и Искитиме, необходимый ремонтом и отсыпкой дорог частного сектора в Бердске, проведением работ по благоустройству части улиц с устройством пешеходных тротуаров и остановочных пунктов пассажирского транспорта на дорогах, расположенных на территории города Татарска участникам заседания доложил заместитель Председателя Правительства региона – министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко.
Исходя из поступивших обращений органов местного самоуправления, мэрии города Новосибирска выделено 180 млн рублей: на ремонт дорог индивидуальной жилищной застройки – 130 млн рублей, восстановление тротуаров – 50 млн рублей. Ранее Новосибирску уже выделяли дополнительно 560 млн рублей на ремонт и содержание дорожной сети. Таким образом областной центр получил на дороги дополнительно в летнем сезоне 740 млн рублей.
Бердску выделено на ремонт и восстановление тротуаров 5 млн рублей, на ремонт и отсыпку дорог частного сектора – 5 млн рублей. Искитиму – на ремонт и восстановление тротуаров – 7 млн рублей.
Также утверждено решение о выделении около 21,3 млн рублей за счет резервного фонда средств Татарскому району на проведение благоустройства части улиц, устройств пешеходных тротуаров, установку остановочных пунктов пассажирского транспорта на дорогах, расположенных на территории города Татарска.
Напомним, в конце июля при поддержке Александра Жукова, депутата Госдумы от Новосибирской области, наш регион получил дополнительно из федерального бюджета миллиард рублей на решение первоочередных социальных задач. Губернатор Андрей Травников обсудил с депутатами Законодательного Собрания региона и Совета депутатов Новосибирска направления, на развитие которых будут направлены эти ресурсы. Средства федеральной субсидии внесены в резервный фонд Правительства Новосибирской области и далее будут направляться на решение социально-значимых вопросов в соответствие с порядком предоставления средств из резервного фонда.
Источник: пресс-службы правительства Новосибирской области