19 августа – Яблочный спас: молитва дня и три главных запрета и самое важное дело для верующего
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19 августа – Яблочный спас: молитва дня и три главных запрета и самое важное дело для верующего

6:20:328/16/2021Фото: pxhere
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Этот праздник посвящен чудесному явлению, состоявшемуся на горе Фавор. События о том дне описаны в трех Евангелиях.

икона
Преображение Господне в народе называется Яблочным спасом

В августе каждый год верующие отмечают три особенных летних праздника, посвященных нашему Спасителю. Вторым праздником отмечается Яблочный спас. Но такое название не является церковным - правильно называть праздник 19 августа - Преображение Господне. Этот праздник посвящен чудесному явлению, состоявшемуся на горе Фавор. События о том дне описаны в трех Евангелиях. Перед своими апостолами для того, чтобы укрепить их в вере, Иисус явил свою Божественную сущность и человеческую природу - его одежды и лицо во время молитвы сияли белым светом. Именно в белые одежды облачаются священнослужители в этот праздник на Всенощное бдение и утреннюю Литургию.

Верующим рекомендуется обязательно посетить эту красивую службу. Можно побывать на вечерней или на утренней службе, но освящение плодов будет производиться после утренней службы. Урожай приносится в храм не для того, чтобы яблоки приобрели магические свойства, а для того, чтобы выразить благодарность Господу за подаренный урожай и поделиться им с нуждающимися. Благоприятно оставлять часть урожая в храме для бедных, часть забирать омой, чтобы угостить свою семью, родных и близких.

Сегодня читается молитва Преображению Господню, чтобы укрепиться в вере, найти правильный путь в жизни, обрести уверенность, получить помощь, попросить о своих проблемах.


Запреты на Преображение Господне или Яблочный спас

Поскольку этот праздник относится к великим двунадесятым праздником православной церкви, в этот день рекомендуется отложить любую не срочную и тяжелую физическую работу на другой день. Люди старались посвящать себя молитвам и общению с богом, а также празднованию события. Запрещалось сегодня заниматься генеральными уборками, стиркой, работой в огороде и в полях, женщины откладывали рукоделие.

Категорически запрещается в этот день жадничать и отказывать в помощи тем, кто в ней очень нуждается. Любая благотворительности физическая помощь сегодня является очень хорошими добрыми поступками. Как и в любой другой церковный праздник, сегодня строго запрещено сквернословить, ругаться, обижать ближних и пребывать в плохом настроении. Нельзя грустить и плакать. Нельзя устраивать пышные празднества и веселиться чрезмерно.

В этот день всегда идёт Успенский пост, а потому запрещено употребление скоромных продуктов. Однако церковь разрешает послабление в этот день, поэтому на праздничный стол помимо растительных продуктов можно приготовить рыбные блюда. Также не воспрещается употребление небольшого количества красного церковного вина.

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