3-летняя девочка выпала из окна квартиры в Новосибирске

Следственный комитет по Новосибирской области проводит проверку по факту падения трехлетнего ребенка с высоты. Как стало известно, все произошло 12 августа в Дзержинском районе Новосибирска. 3-летняя девочка находилась в одной из комнат квартиры на 2 этаже, забралась на подоконник, открыла окно и выпала на улицу. К счастью, девочка выжила, но получила многочисленные травмы и была доставлена в больницу. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Следственное управление обращается ко всем родителям с просьбой более бдительно следить за детьми, не оставлять их без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Для обеспечения безопасности собственных детей родители должны продумать расстановку мебели, чтобы ребенок не смог взобраться на подоконник или край не застекленного балкона, позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно, и не надеяться на москитную сетку, которая создает для ребенка мнимую иллюзию закрытого окна. Эти элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь ребенка.