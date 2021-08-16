Как купить гараж?

Шаг 1. Запросите у продавца необходимые документы
Для заключения договора купли-продажи гаража рекомендуем запросить у продавца следующие документы (п. 2 ст. 37, п. 1 ст. 185, п. 1 ст. 185.1 ГК РФ; п. 1 ст. 34, п. 3 ст. 35, п. 3 ст. 60 СК РФ; ч. 2 ст. 14, ч. 4 ст. 18, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 62 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ):
- документы, удостоверяющие личность продавца;
- документ, удостоверяющий личность представителя, а также нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую его полномочия (если подписывать договор и (или) подавать документы на регистрацию будет представитель);
- правоустанавливающие документы на гараж (например, договор купли-продажи или дарения, свидетельство о праве на наследство, решение суда, справку о выплаченном пае ГСК и т.д.);
- выписку из ЕГРН (если право собственности на гараж зарегистрировано в ЕГРН);
- нотариально удостоверенное согласие супруга на продажу гаража (если гараж был приобретен в период брака и является совместной собственностью супругов);
- разрешение органа опеки и попечительства на продажу гаража, если его собственником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченный в дееспособности гражданин.
Шаг 2. Заключите договор купли-продажи гаража
Договор купли-продажи заключается в письменной форме и подписывается сторонами (п. 1 ст. 160, п. 2 ст. 434, ст. 550 ГК РФ).
Договор считается заключенным, если между его сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям (п. 1 ст. 432 ГК РФ).
Договор купли-продажи должен содержать данные, позволяющие определенно установить продаваемый гараж (адрес, кадастровый номер, площадь), а также цену продаваемого гаража. При отсутствии этих данных договор может быть признан незаключенным (ст. ст. 554, 555 ГК РФ).
При этом следует учесть, что при переходе прав на гараж, который является зданием или сооружением, к покупателю также переходит право собственности на занятый таким гаражом земельный участок (ст. 273 ГК РФ; п. 4 ст. 35 ЗК РФ).
Кроме того, следует указать в договоре дату и место его заключения, сведения о продавце и покупателе, сведения о правоустанавливающих документах на гараж, о дате и номере государственной регистрации права собственности продавца, сведения о наличии либо отсутствии обременений, а также предусмотреть порядок расчетов и срок передачи гаража покупателю.
Передача гаража продавцом и принятие его покупателем осуществляются по подписываемому сторонами передаточному акту или иному документу о передаче (п. 1 ст. 556 ГК РФ).
Договор купли-продажи гаража не требует обязательного нотариального удостоверения, за исключением, в частности, подлежащих нотариальному удостоверению (п. 2 ст. 163 ГК РФ, ч. 1.1 ст. 42, ч. 2 ст. 54 Закона N 218-ФЗ):
- сделок по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным;
- сделок по отчуждению долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество (за исключением сделок при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке, а также сделок, заключаемых в связи с изъятием недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд).
В настоящее время возможно удостоверение договора купли-продажи двумя и более нотариусами, если в совершении такой сделки участвуют два и более лица без их совместного присутствия. В этом случае хотя бы один из нотариусов должен осуществлять свою деятельность в субъекте РФ по месту нахождения объекта недвижимости (ст. 53.1, ч. 3 ст. 56 Основ законодательства РФ о нотариате).
Шаг 3. Зарегистрируйте право собственности
Если договор удостоверен нотариально, заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы обязан представить в орган регистрации прав нотариус при условии, что стороны сделки не возражают против подачи такого заявления нотариусом (ч. 2 ст. 55 Основ законодательства РФ о нотариате).
В остальных случаях документы на регистрацию могут быть представлены гражданами самостоятельно.
Если договор удостоверен нотариально, то с заявлением о государственной регистрации может обратиться любая сторона сделки. Если договор заключен в простой письменной форме, с заявлением о государственной регистрации должны обратиться обе стороны договора (п. п. 3, 5 ч. 3 ст. 15 Закона N 218-ФЗ).
Для государственной регистрации права собственности на гараж в орган регистрации необходимо представить следующие документы (ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 14, ч. 4, 8 ст. 18 Закона N 218-ФЗ):
- заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество;
- документ, удостоверяющий личность заявителя, а также документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя (если документы будут подаваться представителем);
- договор купли-продажи гаража;
- иные документы в зависимости от конкретной ситуации.
За регистрацию права собственности необходимо уплатить госпошлину. Представлять документ об уплате госпошлины вместе с заявлением необязательно, заявитель вправе сделать это по собственной инициативе. Однако если по истечении пяти рабочих дней со дня подачи заявления информация об уплате госпошлины будет отсутствовать в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах и при этом заявитель не представлял документ об уплате госпошлины, то орган регистрации прав возвратит заявление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения (ст. 17, ч. 7 ст. 18, п. 3 ст. 25 Закона N 218-ФЗ).
Справка. Размер госпошлины
За государственную регистрацию права собственности на гараж уплачивается госпошлина в размере 2 000 руб.
За регистрацию права собственности на земельный участок для индивидуального гаражного строительства госпошлина уплачивается в размере 350 руб.
При наличии возможности обращения с заявлением и уплаты госпошлины через порталы госуслуг и иные порталы, интегрированные с ЕСИА, госпошлина рассчитывается с коэффициентом 0,7 (пп. 22, 24 п. 1 ст. 333.33, п. 4 ст. 333.35 НК РФ).
Заявление и необходимые документы могут быть представлены в орган регистрации прав (ч. 1 ст. 3.1, ч. 1, 2, 12 ст. 18 Закона N 218-ФЗ; п. 1.2 Приказа Росреестра от 18.10.2016 N П/0515):
- посредством личного обращения в ФГБУ "ФКП Росреестра" или МФЦ (независимо от места нахождения объекта недвижимости согласно перечню подразделений и МФЦ, размещенному на сайте Росреестра). В г. Москве и МО прием документов на государственную регистрацию осуществляется только через МФЦ, кроме экстерриториального приема;
- при выездном приеме;
- почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении согласно перечню подразделений, размещенному на сайте Росреестра (в этом случае подлинность подписи на заявлении должна быть засвидетельствована нотариально, договор купли-продажи и доверенность представителя - нотариально удостоверены, а также приложены копии документов, удостоверяющих личность. Если заявление направляется нотариусом, засвидетельствовавшим подписи на нем, нотариальное удостоверение договора не требуется);
- в форме электронных документов и (или) электронных образов документов через Интернет, в том числе посредством официального сайта Росреестра.
Следует учесть, что стороны договора могут представить заявление и документы в электронной форме при соблюдении, в частности, одного из следующих условий (ч. 1 ст. 3.1, ст. 36.2 Закона N 218-ФЗ; Приказ Росреестра от 18.10.2016 N П/0515):
продавец заблаговременно направил в орган регистрации прав заявление о возможности регистрации на основании электронных документов;
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, которой подписаны документы, выдан ФГБУ "ФКП Росреестра".
В противном случае заявление и прилагаемые к нему документы будут возвращены органом регистрации прав без рассмотрения (п. 1.1 ст. 25 Закона N 218-ФЗ).
Шаг 4. Получите документы после государственной регистрации
Государственная регистрация осуществляется в течение следующих сроков (ч. 1 ст. 16 Закона N 218-ФЗ):
- семь рабочих дней с даты приема органом регистрации прав заявления и необходимых документов (три рабочих дня для нотариально удостоверенных документов);
- девять рабочих дней с даты приема заявления и необходимых документов в МФЦ (пять рабочих дней для нотариально удостоверенных документов);
- один рабочий день, следующий за днем поступления заявления и документов на основании нотариально удостоверенной сделки в электронной форме.
Течение срока государственной регистрации начинается со следующего рабочего дня после даты приема документов. Однако если на момент представления заявления и необходимых документов в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах отсутствует информация об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию и документ о ее уплате не представлен вместе с указанным заявлением, то течение срока государственной регистрации начинается с даты получения органом регистрации прав сведений об уплате госпошлины (ч. 7 ст. 18 Закона N 218-ФЗ; Письмо Росреестра от 22.08.2017 N 14-10188-ГЕ/17).
Государственная регистрация права собственности на гараж удостоверяется выпиской из ЕГРН, которая может быть направлена вам в электронной форме, а также специальной регистрационной надписью на договоре купли-продажи (ч. 1 ст. 28, ч. 6 ст. 62 Закона N 218-ФЗ; п. 1 Приложения N 3 к Приказу Росреестра от 01.06.2021 N П/0241).
Документ предоставлен КонсультантПлюс