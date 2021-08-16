Почему болит голова и поднимается давление во время магнитных бурь? Как избежать неприятностей и побороть метеозависимость
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Почему болит голова и поднимается давление во время магнитных бурь? Как избежать неприятностей и побороть метеозависимость

7:20:108/16/2021Фото: pxhere
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Когда вся нервная система работает правильно и слаженно, то человек совершенно может не ощущать изменения погодных и природных факторов, поскольку организм довольно быстро адаптируется к новым изменениям.

головная боль
Головная боль стоит на первом месте среди жалоб в магнитные бури

Довольно большая часть населения земли страдает от ухудшения своего самочувствия в периоды перемены погоды или колебаний других метеорологических факторов. Ухудшение состояния здоровья может наблюдаться при перепадах атмосферного давления, резких перепадах температуры или влажности воздуха, а также на магнитные бури, которые случаются на земле довольно часто.

Человек начинает страдать метеозависимостью в тот момент, когда появляются расстройства в функционировании его вегетососудистой нервной системы. То есть когда вся нервная система работает правильно и слаженно, то человек совершенно может не ощущать изменения погодных и природных факторов, поскольку организм довольно быстро адаптируется к новым изменениям.

На поверхности кожи у каждого человека есть клетки, которые по своему функционалу могут напоминать напоминать своеобразные "антенны". Они связаны с вегетативными нервными центрами и способны улавливать малейшие изменения в погоде заблаговременно до начала их реального проявления. Эти клеточки передают тревожный сигнал в вегетативную нервную систему, которая если здорова, то умело адаптирует весь организм под изменяющиеся факторы. Если вегетативная нервная система работает неправильно, соответственно и адаптации организма не происходит.

Таким образом можно сделать вывод, что если во время магнитных бурь у вас появляются такие недомогания как головная боль, перепады артериального давления, головокружение или слабость или нарушение сна, то это говорит о том что вам необходимо пройти обследование у кардиолога и невропатолога для того, чтобы определить, где развивается патология. Сама по себе метеозависимость не является заболеванием, а потому лечить нужно первопричину недомоганий.

Помимо лечения основного заболевания, которая обостряется во время магнитных бурь, медики настоятельно рекомендуют соблюдать рекомендации, которые касаются здорового образа жизни. Это отказ от вредных привычек, устранение гиподинамии, правильное питание и соблюдение режима дня.

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