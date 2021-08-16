В каких случаях отказывают в выдаче листка нетрудоспособности?

Назначение и выплата застрахованным лицам (в частности, работающим по трудовым договорам) пособий по временной нетрудоспособности, а также пособий по беременности и родам осуществляются на основании листка нетрудоспособности. Чаще всего его оформляет медицинский работник медицинской организации, как правило лечащий врач (в отдельных случаях - фельдшер либо зубной врач) (ст. 2, ч. 5 ст. 13 Закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ; ч. 3.2 ст. 59, п. 3.1 ст. 78 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ; п. п. 1, 3 Порядка, утв. Приказом Минздрава России от 01.09.2020 N 925н).
Выдача листка нетрудоспособности (далее также - больничный) осуществляется после осмотра гражданина медицинским работником и записи данных о состоянии его здоровья в медицинской документации, обосновывающей необходимость временного освобождения от работы (ч. 2, 3.1 ст. 59 Закона N 323-ФЗ; п. 9 Порядка).
В определенных случаях в оформлении больничного может быть отказано.
Общие основания для отказа в оформлении больничного
В выдаче больничного отказывают следующим гражданам (п. п. 28, 29, 32 Порядка):
- находящимся в отпуске без сохранения зарплаты, или в отпуске по беременности и родам, или в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. В случае продолжающейся болезни больничный может быть выдан таким лицам только со дня окончания указанных отпусков. Гражданину, который находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, листок нетрудоспособности также выдается, если он работает на условиях неполного рабочего времени или на дому;
- обратившимся за медицинской помощью в медицинскую организацию, если у них не выявлено признаков временной нетрудоспособности;
- проходящим медицинское освидетельствование, медицинское обследование или лечение по направлению военных комиссариатов;
- находящимся под стражей или административным арестом;
- проходящим медицинские осмотры, диспансеризацию и диспансерное наблюдение, в том числе в центрах профпатологии субъекта РФ;
с хроническими заболеваниями вне обострения (ухудшения), проходящим обследование, принимающим различные процедуры,
- манипуляции и медицинские вмешательства в амбулаторных условиях;
- обучающимся в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования или дополнительного профессионального образования и научных организациях (для освобождения от учебы выдается справка).
В случаях, указанных в п. п. 2 - 7, по просьбе гражданина выдается выписка из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, или из истории болезни стационарного больного либо иной медицинской документации, подтверждающей факт получения гражданином медицинской помощи (п. 32 Порядка).
Обратите внимание! Больничный выдается гражданам, в отношении которых приняты меры по изоляции или по временному отстранению от работы, в том числе контактировавшим с больными COVID-19 (п. 48 Порядка; п. 4.2.1 СП 3.1.3597-20, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 N 15; п. 4.3.3 МР 3.1.0170-20, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.03.2020).
Основания для отказа в оформлении больничного по уходу за больным членом семьи
По общему правилу одному из членов семьи, иному родственнику, опекуну или попечителю, фактически осуществляющему уход за больным членом семьи, выдается листок нетрудоспособности (п. 40 Порядка).
Однако в выдаче больничного по уходу отказывают в следующих случаях (п. 46 Порядка):
- в период ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без сохранения зарплаты;
- в период отпуска по беременности и родам;
- в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет, за исключением случаев выполнения работы в указанный период на условиях неполного рабочего времени или на дому;
- по уходу за хроническими больными в период ремиссии;
- по уходу за больным членом семьи старше 15 лет при лечении в стационарных условиях (условиях дневного стационара).
Обратите внимание! В отдельных случаях больничный выдается в случае ухода за больным ребенком до 18 лет во время совместного пребывания с ним в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях (условиях дневного стационара). Это правило действует в отношении детей - инвалидов, ВИЧ-инфицированных либо при болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, или при злокачественных новообразованиях (п. 41 Порядка).
При угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и введении главным государственным санитарным врачом и его заместителем ограничительных мероприятий (карантина) в организации, которую посещает ребенок, листок нетрудоспособности оформляется по уходу за ребенком до 7 лет, посещающим дошкольную образовательную организацию. То есть, если ребенку уже исполнилось 7 лет, в оформлении больничного в указанном случае отказывают (п. 49 Порядка).
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