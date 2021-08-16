В каких случаях отказывают в выдаче листка нетрудоспособности?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В каких случаях отказывают в выдаче листка нетрудоспособности?

4:38:388/16/2021Фото: freeimages.com
0

В выдаче листка нетрудоспособности может быть отказано, в частности, лицам, находящимся в отпуске без сохранения зарплаты или по беременности и родам, студентам, а также гражданам, осуществляющим уход за больным членом семьи старше 15 лет при лечении в стационарных условиях.

лист нетрудоспособности
Выдача листка нетрудоспособности осуществляется после осмотра гражданина медицинским работником

Назначение и выплата застрахованным лицам (в частности, работающим по трудовым договорам) пособий по временной нетрудоспособности, а также пособий по беременности и родам осуществляются на основании листка нетрудоспособности. Чаще всего его оформляет медицинский работник медицинской организации, как правило лечащий врач (в отдельных случаях - фельдшер либо зубной врач) (ст. 2, ч. 5 ст. 13 Закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ; ч. 3.2 ст. 59, п. 3.1 ст. 78 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ; п. п. 1, 3 Порядка, утв. Приказом Минздрава России от 01.09.2020 N 925н).

Выдача листка нетрудоспособности (далее также - больничный) осуществляется после осмотра гражданина медицинским работником и записи данных о состоянии его здоровья в медицинской документации, обосновывающей необходимость временного освобождения от работы (ч. 2, 3.1 ст. 59 Закона N 323-ФЗ; п. 9 Порядка).

В определенных случаях в оформлении больничного может быть отказано.

Общие основания для отказа в оформлении больничного

В выдаче больничного отказывают следующим гражданам (п. п. 28, 29, 32 Порядка):


  1. находящимся в отпуске без сохранения зарплаты, или в отпуске по беременности и родам, или в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. В случае продолжающейся болезни больничный может быть выдан таким лицам только со дня окончания указанных отпусков. Гражданину, который находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, листок нетрудоспособности также выдается, если он работает на условиях неполного рабочего времени или на дому;
  2. обратившимся за медицинской помощью в медицинскую организацию, если у них не выявлено признаков временной нетрудоспособности;
  3. проходящим медицинское освидетельствование, медицинское обследование или лечение по направлению военных комиссариатов;
  4. находящимся под стражей или административным арестом;
  5. проходящим медицинские осмотры, диспансеризацию и диспансерное наблюдение, в том числе в центрах профпатологии субъекта РФ;
    с хроническими заболеваниями вне обострения (ухудшения), проходящим обследование, принимающим различные процедуры,
  6. манипуляции и медицинские вмешательства в амбулаторных условиях;
  7. обучающимся в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования или дополнительного профессионального образования и научных организациях (для освобождения от учебы выдается справка).

В случаях, указанных в п. п. 2 - 7, по просьбе гражданина выдается выписка из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, или из истории болезни стационарного больного либо иной медицинской документации, подтверждающей факт получения гражданином медицинской помощи (п. 32 Порядка).

Обратите внимание! Больничный выдается гражданам, в отношении которых приняты меры по изоляции или по временному отстранению от работы, в том числе контактировавшим с больными COVID-19 (п. 48 Порядка; п. 4.2.1 СП 3.1.3597-20, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 N 15; п. 4.3.3 МР 3.1.0170-20, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.03.2020).

Основания для отказа в оформлении больничного по уходу за больным членом семьи

По общему правилу одному из членов семьи, иному родственнику, опекуну или попечителю, фактически осуществляющему уход за больным членом семьи, выдается листок нетрудоспособности (п. 40 Порядка).

Однако в выдаче больничного по уходу отказывают в следующих случаях (п. 46 Порядка):


  1. в период ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без сохранения зарплаты;
  2. в период отпуска по беременности и родам;
  3. в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет, за исключением случаев выполнения работы в указанный период на условиях неполного рабочего времени или на дому;
  4. по уходу за хроническими больными в период ремиссии;
  5. по уходу за больным членом семьи старше 15 лет при лечении в стационарных условиях (условиях дневного стационара).

Обратите внимание! В отдельных случаях больничный выдается в случае ухода за больным ребенком до 18 лет во время совместного пребывания с ним в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях (условиях дневного стационара). Это правило действует в отношении детей - инвалидов, ВИЧ-инфицированных либо при болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, или при злокачественных новообразованиях (п. 41 Порядка).

При угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и введении главным государственным санитарным врачом и его заместителем ограничительных мероприятий (карантина) в организации, которую посещает ребенок, листок нетрудоспособности оформляется по уходу за ребенком до 7 лет, посещающим дошкольную образовательную организацию. То есть, если ребенку уже исполнилось 7 лет, в оформлении больничного в указанном случае отказывают (п. 49 Порядка).

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Лукашенко пообещал признать Крым и назвал условие
Полицейский РФ изнасиловал 18-летнюю в отделе
Тимановская выступила с громогласным заявлением
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Душил колготками: Гордон объяснил свое поведение
«Отвращение и смех»: крымские татары резко ответили Зеленскому
Роковой удар: молния убила 17 человек на свадьбе
Молния убила сразу 16 человек на свадьбе
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
В сети появилось фото Шойгу с моджахедами: министр дал объяснение
Соловьев ответил на призыв Панина плюнуть ему «в рожу»
Крушение Ми-8 с 16 людьми на Камчатке: число жертв
Перенесшая COVID россиянка 10 лет умерла после двойного укуса ос
Пьяный судья РФ устроил смертельное ДТП и сбежал: что произошло
Адвокат рассказал о нарушенном обещании Михаила Ефремова
Трагедия в Турции: туристка из России погибла на глазах у всех
Россиян предупредили о возможных внезапных проверках в квартирах
отказ выдачи листка нетрудоспособностиотказ в оформлении больничного
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Узбекистане разбился самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана
4:28:08 8/16/2021
В Узбекистане разбился самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана
Бердск«У вас нет температуры, экстренности, ничего страшного": С распухшей ногой и острой болью пациентку загоняли по кабинетам поликлиники №1 Бердска
4:27:19 8/16/2021
«У вас нет температуры, экстренности, ничего страшного": С распухшей ногой и острой болью пациентку загоняли по кабинетам поликлиники №1 Бердска
Кому посвящен Успенский пост и почему он строгий? Первая неделя поста – запреты и что кушать
4:20:03 8/16/2021
Кому посвящен Успенский пост и почему он строгий? Первая неделя поста – запреты и что кушать
Из транспортного самолета США выпали люди при взлете в аэропорту Кабула
4:17:46 8/16/2021
Из транспортного самолета США выпали люди при взлете в аэропорту Кабула
В России выявили минимальное число случаев заражения коронавирусом с конца июня 2021
4:06:08 8/16/2021
В России выявили минимальное число случаев заражения коронавирусом с конца июня 2021
Облитая мочой 15-летняя девочка с розовыми волосами рассказала об инциденте в ТЦ Новосибирска: "Вся мокрая, настроение в хлам"
3:48:33 8/16/2021
Облитая мочой 15-летняя девочка с розовыми волосами рассказала об инциденте в ТЦ Новосибирска: "Вся мокрая, настроение в хлам"
3-летняя девочка выпала из окна квартиры в Новосибирске
3:22:30 8/16/2021
3-летняя девочка выпала из окна квартиры в Новосибирске
БердскНовосибирск в летнем сезоне-2021 получил на ремонт дорог дополнительно 740 млн рублей
3:17:42 8/16/2021
Новосибирск в летнем сезоне-2021 получил на ремонт дорог дополнительно 740 млн рублей
Сотрудников российского посольства в Кабуле срочно эвакуируют
3:12:17 8/16/2021
Сотрудников российского посольства в Кабуле срочно эвакуируют
БердскВ Бердске нашелся пропавший 13-летний Данил Антонов с родинкой на подбородке
3:11:21 8/16/2021
В Бердске нашелся пропавший 13-летний Данил Антонов с родинкой на подбородке