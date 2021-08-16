Предусмотрены ли льготы по ипотеке для государственных гражданских служащих?
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16.08
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Предусмотрены ли льготы по ипотеке для государственных гражданских служащих?

4:39:118/16/2021Фото: freeimages.com
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В настоящее время льготы по ипотеке для государственных гражданских служащих не установлены.

льготы по ипотеке для государственных гражданских служащих
Отдельные льготы по ипотеке для государственных гражданских служащих не установлены

Государственный гражданский служащий - гражданин РФ, взявший на себя обязательства по прохождению гражданской службы (п. 1 ст. 5 Закона от 27.05.2003 58-ФЗ; ст. 2, ч. 1 ст. 3, ст. 13 Закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ).

В настоящее время действуют, в частности, федеральные программы льготного ипотечного кредитования, позволяющие отдельным категориям граждан получить ипотечный кредит с определенными льготами.

Ипотеку на льготных условиях при соблюдении установленных требований могут получить, в частности, семьи с детьми, молодые семьи, молодые ученые, участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом (п. п. 1, 9 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1711; разд. III Особенностей, утв. Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050; пп. "г", "з" п. 2, п. 6 Приложения N 1 к Особенностям; п. п. 2, 7 Приложения N 2 к Особенностям; п. п. 2, 3 Приложения N 4 к Особенностям; п. 6 Условий программы, утв. Постановлением Правительства РФ от 07.12.2019 N 1609).

Отдельные льготы по ипотеке для государственных гражданских служащих не установлены. При этом госслужащие вправе воспользоваться существующими ипотечными программами.

Кроме того, гражданский служащий при определенных условиях может получить право на единовременную субсидию на приобретение жилья один раз за весь период гражданской службы (п. 4 ст. 53 Закона N 79-ФЗ; Правила, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.01.2009 N 63).

Документ предоставлен КонсультантПлюс

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