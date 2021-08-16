В аэропорту Кабула американские военные открыли стрельбу по людям
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В аэропорту Кабула американские военные открыли стрельбу по людям

4:55:048/16/2021Фото: pixabay
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Несколько человек погибли в результате инцидента.

Американские военные стреляют по людям

Сегодня, 16 августа, в аэропорту Кабула погибли несколько человек. Это произошло после того, как американские военные открыли стрельбу по людям в воздушной гавани.

Напомним, ранее агентство France-Presse со ссылкой на очевидца сообщило, что военнослужащие вооружённых сил США открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула после того, как толпа людей прорвалась на взлётно-посадочную полосу. По его словам, он видел, как в давке «одну девушку раздавили и убили».

Также сегодня стало известно о том, что сотрудников российского посольства в столице Афганистана Кабуле срочно эвакуируют. Об этом сообщает российский МИД.
Сообщается также, что посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов будет обсуждать с представителем «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) обеспечение охраны и безопасности посольства.

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