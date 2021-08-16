Как зарегистрировать право общей совместной собственности супругов на недвижимое имущество?

При государственной регистрации права общей совместной собственности на недвижимое имущество оба супруга указываются в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) в одной записи о вещном праве (п. 109 Приложения N 1 к Приказу Росреестра от 01.06.2021 N П/0241).
Для регистрации права общей совместной собственности супругов на недвижимое имущество рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.
Шаг 1. Подготовьте необходимые документы
Для регистрации права общей совместной собственности на недвижимое имущество вам потребуются, в частности (ч. 1, 2 ст. 14, ч. 4, 8 ст. 18, ч. 3 ст. 42 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ; п. п. 1, 3 Приложения N 4 к Приказу Росреестра от 19.08.2020 N П/0310):
- заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Такое заявление может быть заполнено и подписано обоими супругами или одним из них. Во втором случае в заявлении в реквизите 7 "Сведения о правообладателе" указываются сведения о другом супруге-правообладателе;
- документ, удостоверяющий личность заявителя, а также документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя (если
- документы будут подаваться представителем);
- документы, являющиеся основанием возникновения права совместной собственности.
В зависимости от ситуации такими документами могут являться, например, договор (купли-продажи, мены, ренты), справка ЖСК о выплате пая, вступившее в законную силу решение суда и др.
При этом следует учесть, что сделки по отчуждению недвижимости, принадлежащей гражданину, признанному ограниченно дееспособным, а также сделки по отчуждению или договоры ипотеки долей в праве общей собственности на недвижимость (кроме, в частности, отчуждения или ипотеки всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке) подлежат обязательному нотариальному удостоверению (ч. 1.1 ст. 42, ч. 2 ст. 54 Закона N 218-ФЗ).
За регистрацию права собственности необходимо уплатить госпошлину. Представлять документ об уплате госпошлины вместе с заявлением не обязательно, заявитель вправе сделать это по собственной инициативе. Однако если по истечении пяти рабочих дней со дня подачи заявления информация об уплате госпошлины будет отсутствовать в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах и при этом заявитель не представлял документ об уплате госпошлины, то орган регистрации прав возвратит заявление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения (ст. 17, ч. 7 ст. 18, п. 3 ст. 25 Закона N 218-ФЗ).
Справка. Размер госпошлины
Госпошлина за государственную регистрацию права общей совместной собственности на квартиру составляет 2 000 руб.
При наличии возможности обращения с заявлением и уплаты госпошлины через порталы госуслуг и иные порталы, интегрированные с ЕСИА, госпошлина уплачивается с коэффициентом 0,7.
За государственную регистрацию права собственности, возникшего до 31.01.1998, госпошлина не уплачивается (пп. 22 п. 1 ст. 333.33, пп. 8 п. 3, п. 4 ст. 333.35 НК РФ).
Шаг 2. Подайте документы на государственную регистрацию
Если основанием для регистрации права общей совместной собственности на недвижимость является сделка по отчуждению, удостоверенная нотариально, то представить в Росреестр заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы обязан нотариус.
В остальных случаях, а также если вы возражаете против подачи нотариусом заявления на основании удостоверенной им сделки, вы можете представить документы на регистрацию самостоятельно (ч. 2 ст. 55 Основ законодательства РФ о нотариате).
Заявление о государственной регистрации и необходимые документы вы можете представить в Росреестр одним из следующих способов (ч. 1 ст. 3.1, ч. 1, 2, 12 ст. 18 Закона N 218-ФЗ; п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.06.2009 N 457; п. 1.2 Приказа Росреестра от 18.10.2016 N П/0515; ч. 3 ст. 80 Основ законодательства РФ о нотариате):
- лично или через представителя по доверенности в ФГБУ "ФКП Росреестра" или МФЦ, в том числе независимо от места нахождения объекта недвижимости согласно перечню подразделений и МФЦ, размещенному на сайте Росреестра.
При этом в г. Москве и МО прием документов на государственную регистрацию осуществляется только через МФЦ (за исключением экстерриториального приема);
- при выездном приеме;
- посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении. Следует учесть, что в этом случае подлинность подписи на заявлении должна быть засвидетельствована нотариально, сделка с жилым помещением должна быть нотариально удостоверена, к заявлению должна быть приложена копия документа, удостоверяющего личность, а также
- нотариально удостоверенная доверенность, если сделка была совершена представителем. В случае направления нотариусом заявления о государственной регистрации прав, подписи на котором им засвидетельствованы, нотариальное удостоверение сделки не требуется;
- в электронной форме, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью, в том числе через Интернет, в частности через официальный сайт Росреестра.
Следует учесть, что если недвижимость приобретается в результате сделки по отчуждению, то представить на государственную регистрацию заявление и документы в электронной форме возможно при соблюдении, в частности, одного из следующих условий (ч. 1 ст. 3.1, ст. 36.2 Закона N 218-ФЗ; Приказ Росреестра N П/0515; Письмо Минэкономразвития России от 13.08.2019 N 26558-ВА/Д23и):
- если собственник недвижимости заблаговременно направил в орган регистрации прав заявление о возможности регистрации перехода (прекращения) права на недвижимость на основании электронных документов;
- если квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, которой подписаны документы, выдан ФГБУ "ФКП Росреестра".
В противном случае орган регистрации прав возвратит заявление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения (п. 1.1 ст. 25 Закона N 218-ФЗ).
При подаче документов вам будет выдана (направлена) расписка (уведомление) о получении документов (ч. 17 ст. 18 Закона N 218-ФЗ).
Если на момент представления заявления госпошлина не уплачена, заявителю выдается или направляется информация, содержащая необходимый для подтверждения факта оплаты конкретной услуги уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления) для уплаты госпошлины, с указанием даты, до которой необходимо ее уплатить (п. 6 Приложения N 1 к Приказу Росреестра от 30.12.2020 N П/0509; Информация Росреестра от 26.07.2017; Информация Росреестра от 17.10.2017).
Уплатить госпошлину за государственную регистрацию можно в том числе через МФЦ (п. 7.1 ч. 1 ст. 16 Закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; пп. "в" п. 3, п. п. 3(2), 3(3) Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376).
О ходе оказания услуги (например, о поступлении информации об уплате госпошлины, приостановлении регистрации, проведении регистрации) заявитель может быть уведомлен посредством сообщений на электронную почту или номер мобильного телефона (п. п. 2, 4 Порядка, утв. Приказом Минэкономразвития России от 16.03.2016 N 137).
Шаг 3. Получите выписку из ЕГРН
Срок государственной регистрации не должен превышать семи рабочих дней со дня приема заявления и необходимых документов органом регистрации прав или девяти рабочих дней со дня приема заявления и документов в МФЦ. Если регистрация осуществляется на основании нотариально удостоверенных документов, ее срок составляет три рабочих дня, в случае поступления документов в электронной форме - один рабочий день, при обращении через МФЦ - пять рабочих дней (п. п. 1, 2, 9, 10 ч. 1 ст. 16 Закона N 218-ФЗ).
Если одновременно с регистрацией осуществляется государственный кадастровый учет, срок составит 10 рабочих дней со дня приема заявления и документов органом регистрации прав, 12 рабочих дней - если документы подаются через МФЦ (п. п. 5, 6 ч. 1 ст. 16 Закона N 218-ФЗ).
Течение этого срока начинается со следующего рабочего дня после дня приема документов. Однако, если на момент представления заявления и необходимых документов в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах отсутствует информация об уплате госпошлины за государственную регистрацию и документ о ее уплате не был представлен вместе с указанным заявлением, течение срока государственной регистрации начинается со дня получения органом регистрации прав сведений об уплате госпошлины (ч. 7 ст. 18 Закона N 218-ФЗ; Письмо Росреестра от 22.08.2017 N 14-10188-ГЕ/17).
Проведенная государственная регистрация удостоверяется выпиской из ЕГРН, которая может быть направлена вам в электронной форме, если сведения об адресе электронной почты ранее указывались вами в заявлении о регистрации и внесены в ЕГРН (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 38 Закона N 218-ФЗ).
Документ предоставлен КонсультантПлюс