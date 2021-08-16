У кого такое бывает: постоянно хочется спать и полная апатия ко всему

В рубрику "Сообщи свои новости" написал житель Бердска:
У кого такое бывает: постоянно хочется спать, даже если сплю 10 часов, просыпаюсь с чувством усталости, на работе хочется расфокусировать взгляд и сидеть с тупой рожей уткнувшись в стену. Поле моего зрения сузилось до середины, я вижу только центр, а по краям всё размыто. И вообще раньше у меня были какие-то планы и цели, а сейчас просто желание пожрать и лечь на диван и не двигаться. Сходить к кому-то в гости или пригласить к себе - это как на войну пойти. Если кто-то пришёл в гости ко мне, я высчитываю минуты до его ухода. Голова, как в тумане, не могу собраться с мыслями. Вот было у кого-то так? Или у родственников? Это что депрессия, деменция?