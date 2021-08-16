Пациенты горбольницы Бердска жалуются на дыры в стенах и осыпающуюся штукатурку. Смотрите фото
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Пациенты горбольницы Бердска жалуются на дыры в стенах и осыпающуюся штукатурку. Смотрите фото

6:41:548/16/2021,Валерия НипомнящаяФото: Предоставлено героиней
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Это не первое обращение жителей, связанное с отсутствием ремонта в отделениях больницы. Зато крыши больше не протекают.

Фото сделаны в 208 палате хирургического отделения ЦГБ

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» в понедельник обратилась жительница Бердска Любовь и сообщила о том, что в стационаре хирургического отделения бердской ЦГБ дыры в стенах и отваливается штукатурка.

- Мы с дочерью попали туда ночью с 14 на 15 августа. Нас забрала скорая с подозрением на аппендицит у ребенка и доставила в приемный покой (хирургический корпус в Микрорайоне - прим. ред.). Мы лежали на втором этаже в палате №208, - отметила Любовь.

Бердчанка рассказала, что в коридоре в стене имеется большая дыра, примерно 20 на 40 сантиментов.

- Дырка, в которой видно трубу. В целом там все очень ужасно. Персонал тоже не очень, им на все наплевать. Не сложно догадаться, что в таком помещении у них никакого настроя на работу нет, - предполагает пациентка.

Ранее в редакцию уже обращался пациент отделения кардиологии ЦГБ и рассказал, что там насквозь протекает крыша. В терапевтическом корпусе №1 кровля течет во всех палатах, на лестничной площадке и в пищевом блоке, где напряжение в 380 вольт. В таком же плачевном состоянии находится палата для ветеранов, участников войн и тружеников тыла. Пациенты говорят, что ситуация не меняется с 2015 года.

Такая же история происходила и в урологическом отделении ЦГБ в прошлом году. Потоп даже попал на видео. Персонал тряпками собирал воду, которая хлестала с потолка.

Напомним, накануне в Бердске бушевала стихия. Во время сильного ливня не все ливнёвки справились с потоками. И дороги буквально ушли под воду. Дождь проверил на прочность и крышу БЦГБ.

Известно, что состояние помещений в корпусах Бердской центральной городской больницы приходило в плачевное состояние из-за кровель, которые не ремонтировались долгие годы.

В 2020 году губернатор Новосибирской области Андрей Травников лично осмотрел больничные корпуса, и распорядился выделить деньги на ремонт. Кровли отремонтировали в пяти корпусах БЦГБ, в общей сложности 5600 квадратных метров.

После аномального ливня, который был 13 августа, специалисты больницы провели специальный технический осмотр кровель. В результате протеканий обнаружено не было.

КСБ обратился за комментарием к руководству ЦГБ Бердска. Ответ дадут позже.


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