Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 2 сентября
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16.08
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Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 2 сентября

5:04:578/16/2021Фото: pixabay
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В это стране сложная эпидемиологическая ситуация.

Авиасообщение приостановили до 2 сентября
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Сегодня, 16 августа, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России сообщил о том, что Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией до 2 сентября.

Оперативным штабом решено продлить до 2 сентября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией с учетом сложной эпидемиологической обстановки в этой стране, - говорится с информации оперштаба.

Напомним, сообщение прервали 15 апреля и продлилось оно до 17 августа. Но сегодня ограничения решили продлить.

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