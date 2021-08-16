Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 2 сентября

Сегодня, 16 августа, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России сообщил о том, что Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией до 2 сентября.
Оперативным штабом решено продлить до 2 сентября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией с учетом сложной эпидемиологической обстановки в этой стране, - говорится с информации оперштаба.
Напомним, сообщение прервали 15 апреля и продлилось оно до 17 августа. Но сегодня ограничения решили продлить.