Какие дела необходимо совершить верующему до Великого праздника Преображения Господня 19 августа: полный список
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Какие дела необходимо совершить верующему до Великого праздника Преображения Господня 19 августа: полный список

8:20:128/16/2021Фото: Радио Вера
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Празднование события начинается накануне самого дня, 18 августа. Вечером начинается Всенощное бдение, которое к утру перетекает в праздничную литургию.

Преображение Господне
Празднуемые события происходили недалеко от Назарета

Великий праздник Преображения Господня, в народе более известный как Яблочный спас, отмечается всегда в период Успенского поста 19 августа. Он относится к главным 12 праздникам, относящихся к ключевым из жизни Иисуса.

Преображение Иисуса Христа описано в 3 евангелиях. Состоялась оно на Фаворской горе в присутствии 3 последователей Иисуса Христа - Петра, Иакова и Иоанна. Эти события происходили за 40 дней до распятия Иисуса Христа, а смысл происходящего был в том, чтобы показаться своим апостолам не земным человеком, а Сыном Божьим. Когда Иисус молился, его лицо и одежда стали сиять ярким белым светом. Апостолы окончательно утвердились в своей вере.

Празднование события начинается накануне самого дня, 18 августа. Вечером начинается Всенощное бдение, которое к утру перетекает в праздничную литургию. По окончании литургии священники выходят из храма, чтобы освятить принесенные людьми урожаи яблок и других фруктов.

Эта традиция появилась еще во времена Ветхого завета, когда люди в благодарность Господу за подаренный урожай приносили его излишки в храмы для того, чтобы оказать помощь бедным людям. Так и сегодня принято освящённые урожаи разделять для своей семьи и для малоимущих бедных людей.

Стоит понимать, что освещение яблок и других продуктов питания не делает их какими-то волшебными или целительными, таким образом просто принято выражать благодарность Господу за урожай, а также делиться, как и полагается православным людям, с теми, кто не может себе позволить каких-то продуктов.

На сам праздник Преображения Господня всегда строго запрещалась работа, поскольку себя нужно посвятить общению с Господом, молитвам, посещению праздничной службы, а также празднованию событий вместе со своей семьёй. Этот день всегда наступает в период Успенского поста, но в этот день церковь разрешает послабление, а поэтому можно готовить рыбные блюда на праздничный стол.

Поскольку работа в этот день ограничивалась, люди старались приготовиться к празднику накануне. В домах наводился порядок, большая часть блюд готовилась с вечера, чтобы с утра после службы сразу приступить к к праздничной трапезе.

Какое-то другой особенной подготовки к этому празднику не существует, поскольку в период Успенского поста люди и так духовно стараются работать над собой, чтобы достойно встретить праздник Успения Пресвятой Богородицы, который будет отмечаться 28 августа. Начался пост 14 числа, а значит уже с этого времени люди каются в своих грехах, исправляют свои ошибки, соблюдают пищевые ограничения и работают над собой.

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