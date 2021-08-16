Какие дела необходимо совершить верующему до Великого праздника Преображения Господня 19 августа: полный список

Великий праздник Преображения Господня, в народе более известный как Яблочный спас, отмечается всегда в период Успенского поста 19 августа. Он относится к главным 12 праздникам, относящихся к ключевым из жизни Иисуса.
Преображение Иисуса Христа описано в 3 евангелиях. Состоялась оно на Фаворской горе в присутствии 3 последователей Иисуса Христа - Петра, Иакова и Иоанна. Эти события происходили за 40 дней до распятия Иисуса Христа, а смысл происходящего был в том, чтобы показаться своим апостолам не земным человеком, а Сыном Божьим. Когда Иисус молился, его лицо и одежда стали сиять ярким белым светом. Апостолы окончательно утвердились в своей вере.
Празднование события начинается накануне самого дня, 18 августа. Вечером начинается Всенощное бдение, которое к утру перетекает в праздничную литургию. По окончании литургии священники выходят из храма, чтобы освятить принесенные людьми урожаи яблок и других фруктов.
Эта традиция появилась еще во времена Ветхого завета, когда люди в благодарность Господу за подаренный урожай приносили его излишки в храмы для того, чтобы оказать помощь бедным людям. Так и сегодня принято освящённые урожаи разделять для своей семьи и для малоимущих бедных людей.
Стоит понимать, что освещение яблок и других продуктов питания не делает их какими-то волшебными или целительными, таким образом просто принято выражать благодарность Господу за урожай, а также делиться, как и полагается православным людям, с теми, кто не может себе позволить каких-то продуктов.
На сам праздник Преображения Господня всегда строго запрещалась работа, поскольку себя нужно посвятить общению с Господом, молитвам, посещению праздничной службы, а также празднованию событий вместе со своей семьёй. Этот день всегда наступает в период Успенского поста, но в этот день церковь разрешает послабление, а поэтому можно готовить рыбные блюда на праздничный стол.
Поскольку работа в этот день ограничивалась, люди старались приготовиться к празднику накануне. В домах наводился порядок, большая часть блюд готовилась с вечера, чтобы с утра после службы сразу приступить к к праздничной трапезе.
Какое-то другой особенной подготовки к этому празднику не существует, поскольку в период Успенского поста люди и так духовно стараются работать над собой, чтобы достойно встретить праздник Успения Пресвятой Богородицы, который будет отмечаться 28 августа. Начался пост 14 числа, а значит уже с этого времени люди каются в своих грехах, исправляют свои ошибки, соблюдают пищевые ограничения и работают над собой.