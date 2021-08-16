Каким образом обеспечивается право ребенка на жилье при разводе родителей?

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, а также о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих несовершеннолетних детей.
Расторжение брака родителей не влияет на права ребенка, в том числе на его жилищные права (п. 1 ст. 55, п. 2 ст. 61, п. 1 ст. 63 СК РФ; п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14).
Местом жительства детей, не достигших 14 лет, признается место жительства их законных представителей, в том числе родителей (п. 2 ст. 20 ГК РФ).
По общему правилу право ребенка на пользование жилым помещением производно от права пользования данным помещением его родителей. Дети вправе проживать по месту жительства как матери, так и отца (п. 2 ст. 20 ГК РФ; Апелляционное определение Московского городского суда от 30.01.2020 по делу N 33-3940/2020).
Ребенок приобретает право пользования жилым помещением, определяемым ему в качестве места жительства соглашением родителей. В частности, одним из доказательств заключения такого соглашения является регистрация ребенка в жилом помещении (п. 1 ст. 55, п. 3 ст. 65 СК РФ; Апелляционное определение Московского городского суда от 14.06.2019 по делу N 33-25749/2019).
Так, расторжение брака между родителями несовершеннолетнего ребенка, проживающего в жилом помещении, находящемся в собственности (в пользовании) одного из родителей, не влечет за собой утрату ребенком права пользования данным жилым помещением.
В частности, если ребенок зарегистрирован в жилом помещении, собственником либо нанимателем (членом семьи нанимателя) которого является один из его родителей, но ребенок проживает со вторым родителем в другом помещении, право пользования данным жилым помещением за ребенком по общему правилу сохраняется (в том числе если ребенок в спорное жилое помещение не вселялся) (п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 14; Апелляционные определения Московского городского суда от 30.01.2020 по делу N 33-3940/2020, от 08.10.2019 по делу N 33-44207/2019, по делу N 33-3344/2021).
Кроме того, при отсутствии у несовершеннолетнего ребенка (детей) пригодного для постоянного проживания жилого помещения каждый из родителей может быть привлечен к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этим обстоятельством (п. 1 ст. 60, п. 1 ст. 86 СК РФ).
Участие родителя в несении указанных дополнительных расходов возможно на основании соглашения родителей, а при наличии спора - на основании судебного акта. Соглашение об участии в несении дополнительных расходов на обеспечение ребенка (детей) жилым помещением заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем (его законным представителем). Оно заключается в письменной форме и должно быть нотариально удостоверено (п. 1 ст. 80, п. 1 ст. 86, ст. 99, п. 1 ст. 100 СК РФ; п. 40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56).
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