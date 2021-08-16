Туристы из России смогут улететь в Чехию, Доминикану и Южную Корею с 27 августа 2021

Авиасообщение с четырьмя странами, которые оказались наиболее популярными среди пассажиров, будет увеличено. Речь идет о Венгрии, Кипре, Киргизии и Таджикистане. Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте правительства России. Также с 27 августа снимутся ограничения на перелеты в Доминикану, Чехию и Южную Корею.
Перелеты в Будапешт будут осуществляться по 7 вместо 4 раз в неделю, Число рейсов в Египет увеличивается с 5 до 15 рейсов в неделю. На Кипр можно будет попасть 7 раз в неделю вместо 4, Киргизия, как и Таджикистан, будут доступны 7 раз в неделю.
В том же сообщении говорится что для перелетов в Танзанию продолжает действовать ограничение, которое продлено до 2 сентября. Кроме того, сообщается что с 27 августа будут доступны перелеты за границу из аэропорта Сургута.